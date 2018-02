Sivil-terörist ayırt etmesek Afrin çoktan bitmişti

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi:Kahraman askerlerimiz, Mehmedimiz büyük bir fedakârlık ve cesaretle bölücü terör örgütünün Türkiye 'ye karşı saldırıları için özenle hazırladığı tahkimatları teröristlerin başına geçirerek adım adım Afrin 'e doğru ilerliyor. Bu zor coğrafyada şu anda Mehmedimiz, ÖSO gerçekten çok ciddi bir mücadele, çok ciddi bir savaş veriyor. Ülkemizde o bölgelerin 3.5 milyon insanı var. Onların bir an önce kendi topraklarına, evlerine nasıl döndürebiliriz, bunun hesabı içindeyiz. Bölgedeki hakim tepeler şu anda büyük ölçüde temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz.Bölgede meskun Arap, Kürt, Türkmen nüfus, Türkiye'nin sağladığı huzur ve güven ortamından fevkalade memnundur. Ülkemizin varlığı, sadece teröristleri ve terörist sevicileri rahatsız ediyor. İnşallah en kısa sürede Afrin bölgesini teröristlerden temizleyerek, ülkemizdeki yüz binlerce bölge sakininin kendi yurtlarına dönmesine imkan sağlayacağız. Bugüne kadar tek bir sivilin dahi zarar görmemesine dikkat eden bizim ordumuz, bundan dolayı bu süre uzuyor, eğer biz sivil, terörist ayırt etmeseydik çoktan zaten Afrin bitmişti.Biz Kemal Efendi'nin ağzıyla hareket etmeyiz. Afrin'e girmeyi doğru bulmuyormuş. Senin zaten nereye girmeyi doğru bulduğunu bu millet anlamadı ki. Ne Gabar'la ilgili ne Cudi'yle ilgili ne Tendürek'le ilgili ne Kandil'le ilgili bir derdin var. Onlarla sadece iş birliğin var. Onun için biz Afrin'in böyle takdim edilmesini şiddetle kınıyoruz. Kendilerini önce silahlandırdıkları, eğittikleri, oluk oluk para akıttıkları teröristlerin katlettiği, evlerini başlarına yıktığı, topraklarından sürdüğü, evlatlarını zorla ellerinden aldığı sivillere sahip çıkmaya davet ediyoruz. PKK'lı teröristleri kırk kılığa sokup, kırk isim değiştirerek meşrulaştırmaya çalışırken, düştükleri acınası durumu yüzlerine vurmaktan biz usandık, onlar utanmadan, arlanmadan aynı şeyleri söylemekten bıkmadılar.Üstelik bir yetkililerinin söylediğini öteki yalanlıyor. Elimizde Menbiç ile ilgili en tepedeki yöneticilerinden başlayarak tüm muhataplarımızın söyledikleri sözlerden oluşan klasörler dolusu bilgi var, video çekimleri var. Bunları önlerine koyduğunuzda haklı olduğumuzu söylüyorlar ama arkamızı döndüğümüzde hemen başka ifadelerle işlettikleri yalan çarkına geri dönüyorlar. Yalan makinesi. Türkiye'nin artık bu yalanlara, boş vaatlere, oyalama taktiklerine karnı tok. Biz terör örgütünün yanında kimin olduğuna, ona silahı kimin verdiğine, parayı kimin aktardığına, desteği kimin sağladığına bakıyoruz.AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı ve seçim yeniliklerine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:Ülkemizde kendi başına milletvekili çıkartamayacak durumda olsa da siyasi bir özne olarak değer taşıyan pek çok parti var. Yeni düzenlemede herhangi bir siyasi partinin lideri veya üyelerine, kendi partilerinden istifa etmeksizin bir başka partinin listesinden aday gösterilebilme imkanı sağlandı. Bu partiler, seçim pusulasındaki ittifak bölümünde yer almayacaklar, ama aday listesinde bulunacak.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhunda siyasi partilerin ittifaklar yapabilmesine imkan sağlanması var. Yüzde 50+1 ile seçilecek cumhurbaşkanının, mümkün olan en geniş siyasal tabanı kucaklamak için çalışırken Meclis'te bambaşka bir fotoğraf ortaya konması doğru değil. Yürütmenin tek başına cumhurbaşkanının sorumluluğunda olması, koalisyonlardan kaynaklanan krizlerin bir daha tekerrürüne imkân vermeyecek.AK Parti olarak ittifaklardan korkmamızı, çekinmemizi, geri durmamızı gerektirecek hiçbir husus yok. CHP başta olmak üzere kimi muhalefet partilerinin bu konudaki itirazlarına baktığımızda hiçbir makul, mantıklı, dikkate alınması gereken bir taraf bulunmadığını açıkça görüyoruz.2019 seçimleri herhangi bir seçim değil. Bu partinin çatısı altında siyaset yapan her arkadaşımın vizyonu, tüm Türkiye'yi, bölgemizi ve dünyayı içine alacak genişlikte ve zenginlikte olmalı. Aksi takdirde başka partilerde şahit olduğumuz kısır çekişmelerin, incitici kavgaların, sinsi, ayak oyunlarının arasında kaybolup gideriz."Buyaz hem terör örgütü için hem onu destekleyenler için sıcak geçecek. Önce Menbiç'i teröristlerden temizleyecek, ardından Fırat'ın doğusunun tamamını kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli hale getirene kadar hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz. İdlib ortada, Halep ortada. Rejim, kendi topraklarını kurtarmanın gayreti içinde değil. Rejim, şu anda ülkesinden kaçmış, ölümden kaçmış olanlara imkan, zemin hazırlamanın gayreti içinde değil. Terör örgütünün arkasından bayrak sallamakla demokrat, özgürlük yanlısı, hak ve adalet müdafii olunmaz. Bu şekilde terör örgütü yardakçısı olunur. Gerçek demokratlarla, devlet adamlarıyla görüşmeye hazırız.""Bizien çok üzen, müttefikimiz olarak gördüğümüz, siyasi ve askeri alanda çok derin ilişkilerimizin bulunduğu kimi ülkelerin sergilediği riyakarlık, hatta ciddiyetsizliktir. İşte dün bu ülkelerden birinin güya savunma bakanlığı sözcüsü çıkıyor, yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan Afrin'de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız! Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük rahatsızlık duymuyorsun, burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz."