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Sende Enes’imin kokusu var

Afrin gazisi , kucağında şehit olan Enes Sarıaslan’ın ailesini ziyaret etti. Baba İmam Sarıaslan’ın “Gel kuzum. Bana Enes’imi anlat dediği : Bundan böyle şehidimizin babası babam..

METİN HARIKÇI Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018
Sende Enes’imin kokusu var
Afrin gazisi Muzaffer Doğan, yaralanınca kucaklayıp mevziye taşıdığı ve "Son sözü vatan oldu" dediği, son nefesini kucağında veren şehit olan 'ın anne ve babasını ziyaret etti. SABAH'ın tanıklık ettiği ve duygusal anların yaşandığı ziyarette, Doğan'ı sımsıkı sarılan şehit babası İmam Sarıaslan, "Aslan parçası, Allah seni bizlere bağışladı. Üzerinde Enes'imin kokusu var. Teröre inat dimdik ayaktayız. Hepimiz vatanın bekçisiyiz" dedi. Şehit annesi Hatice Sarıarslan da, "Gel kuzum, bana Enes'imi anlat" diye gözyaşı döktü.

SABAH'IN MANŞE TLERİ BAŞKÖŞEDE
ise "Bundan böyle şehidimizin babası babam, annesi benim de annem" dedi. Muzzafer Doğan daha sonra aile ile birlikte şehidin mezarında dua etti. Bu arada SABAH'ı arayan İmam Sarıarslan, gazetemize manşet olan "Kahramanların gururlu babaları" ve "Son sözü vatan oldu" haberlerinden çok etkilendiğini belirterek, evine asmak için çerçeveli kopyalarını istedi. Muhabirimizin çerçeveletip götürdüğü haberleri de evinin başköşesine astı. Adıyamanlı Uzman Çavuş Enes Sarıaslan (24) operasyona gederken kameralara, "Düğüne gidiyoruz" diye seslenmişti. Enes Sarıarslan'ın, kendisi gibi olan mahalle arkadaşı Selçuk Dost da 2 yıl önce 'ın Sur ilçesinde şehit olmuş, O dönemde Sarıaslan, Dost'un babası Mehmet Dost'un onu asker selamıyla son yolculuğuna uğurladığı fotoğrafı Facebook sayfasına koyarak, altına da "Selam sana milletimizin kahraman şehidi" yazmıştı. Bu dayanışma, SABAH tarafından "Kahramanların gururlu babaları" manşetiyle Türkiye gündemine taşındı. 'ın kucağında mevziye taşıdığı Enes'in son anlarını anlattığı sözleri SABAH'ta "Son sözü vatan oldu" manşete taşındı. Baba İmam Sarıaslan, 'SABAH'ta yer alan haberler bizi çok duygulandırdı. O haberler artık evimin başköşesinde olacak" dedi.
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Sende Enes’imin kokusu var
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