Sende Enes’imin kokusu var

Afrin gazisi Muzaffer
Doğan, yaralanınca
kucaklayıp mevziye taşıdığı
ve "Son sözü vatan oldu" dediği,
son nefesini kucağında veren şehit olan Enes Sarıarslan
'ın anne ve babasını ziyaret etti.
SABAH'ın tanıklık ettiği ve duygusal anların
yaşandığı ziyarette, Doğan'ı sımsıkı sarılan şehit
babası İmam Sarıaslan, "Aslan parçası, Allah seni
bizlere bağışladı. Üzerinde Enes'imin kokusu var.
Teröre inat dimdik ayaktayız. Hepimiz vatanın
bekçisiyiz" dedi. Şehit annesi Hatice Sarıarslan
da, "Gel kuzum, bana Enes'imi anlat" diye gözyaşı
döktü.
SABAH'IN MANŞE TLERİ BAŞKÖŞEDE Muzaffer Doğan
ise "Bundan böyle şehidimizin
babası babam, annesi benim de annem" dedi.
Muzzafer Doğan daha sonra aile ile birlikte şehidin
mezarında dua etti. Bu arada SABAH'ı arayan
İmam Sarıarslan, gazetemize manşet olan
"Kahramanların gururlu babaları" ve "Son sözü
vatan oldu" haberlerinden çok etkilendiğini belirterek,
evine asmak için çerçeveli kopyalarını istedi.
Muhabirimizin çerçeveletip götürdüğü haberleri
de evinin başköşesine astı. Adıyamanlı Uzman
Çavuş Enes Sarıaslan (24) operasyona gederken
kameralara, "Düğüne gidiyoruz" diye seslenmişti.
Enes Sarıarslan'ın, kendisi gibi uzman çavuş
olan mahalle arkadaşı Selçuk Dost da 2 yıl önce Diyarbakır
'ın Sur ilçesinde şehit olmuş, O dönemde
Sarıaslan, Dost'un babası Mehmet Dost'un onu
asker selamıyla son yolculuğuna uğurladığı fotoğrafı
Facebook sayfasına koyarak, altına da "Selam
sana milletimizin kahraman şehidi" yazmıştı. Bu
dayanışma, SABAH tarafından "Kahramanların
gururlu babaları" manşetiyle Türkiye gündemine
taşındı. Gazi Doğan
'ın kucağında mevziye taşıdığı
Enes'in son anlarını anlattığı sözleri SABAH'ta
"Son sözü vatan oldu" manşete taşındı. Baba
İmam Sarıaslan, 'SABAH'ta yer alan haberler bizi
çok duygulandırdı. O haberler artık evimin başköşesinde
olacak" dedi.