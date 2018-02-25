Son dakika haberi: Terörist elebaşı Salih Müslüm yakalandı

Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındığı bildirildi.

ÇEKYA'NIN BAŞKENTİ PRAG'DA YAKALANDI

AA muhabirinin Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm dün Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı.

TÜRK MAKAMLARINA BİLDİRİLDİ

Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi.

Çekya makamları, Müslüm'ün çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti. Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.

Emniyet yetkilileri, Müslim'in iadesine yönelik idari işlemlerin başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçti.

PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

Terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından aranıyordu.

OTELDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Türkiye'de terörden arananların içerisinde kırmızı listede yer alan Salih Müslim, geçtiğimiz günlerde Çekya'nın başkentinde bulunan lüks bir otelin lobisinde görüntülenmişti.

DEVAMLI YER DEĞİŞTİRİYOR

Gerek Türkiye'nin PYD'ye yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na karşı güç toplayabilmek adına Avrupa'yı karış karış gezen Salih Müslim, aynı zamanda Türkiye'nin de kırmızı listesinde yer aldığı için devamlı yer değiştiriyor.

Yakalanma korkusu ile neredeyse bir yerde 1 hafta dahi kalmayan Salih Müslim daha önce de Belçika'da görüntülenmiş, Avrupa Basın Konseyi'nin konuğu olmuştu. Sonrasında İngiltere ve İsviçre'de parlamentonun misafiri olan Müslim yine yer değiştirerek izini kaybettirmeye çalışmıştı.

Terörist elebaşı Salih Müslim yakalandı



ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Diplomatik kaynaklar Müslim'in Türkiye'nin talebi üzerine yakalandığını belirtti. İade talebi kısa sürede iletilecek. Emniyet yetkilileri, Müslim'in iadesine yönelik idari işlemlerin başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçti.

Müslim geçtiğimiz günlerde Belçika'nın başkenti Brüksel'de ortaya çıkmıştı. İki gün önce de Çekya'da toplantı yaptığı belirlenmişti. Ankara konuyla ilgili olarak teyakkuz halinde. Temaslar ve girişimler devam ediyor. Türkiye ile Çekya arasında doğrudan bir suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor ancak iki ülke Avrupa'nın söz konusu anlaşmasına taraf. İade talebini Türkiye'nin Çekya'ya iletmesi bekleniyor.



BAŞINA 4 MİLYON TL ÖDÜL KONMUŞTU...

İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listeye 44, mavi listeye 26, yeşil listeye 34, turuncu listeye 37, gri listeye 89 yeni isim eklenmiş ve 4 milyon TL ödüllü kırmızı listeye eklenenler arasında terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim de yer almıştı.

ÇEK CUMHURİYETİ'NDE MAHKEMEYE ÇIKARILACAK



Prag'da yakalanan Salih Müslim Çek Cumhuriyeti'nde mahkemeye çıkarılacak