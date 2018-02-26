CHP’li Yılmaz partisindeki ‘PYD terör örgütüdür’ diyemeyenleri unuttu!

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'da gözaltına alınmasını değerlendirdi. Yılmaz, Çekya'nın PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini, Müslüm'ün Türk vatandaşı olmadığını, Türkiye'nin Çekya ile suçluların iadesi anlaşmasının bulunmadığını bildirdi. Yılmaz, iadenin ise ancak suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi çerçevesinde olabileceğini aktardı. Yılmaz, "Çekya bunu terör örgütü olarak görmeyebilir. Bir terörist olarak görmesi durumunda elbette ona farklı muamele yapılacaktır ama siyasi suçlu olarak görmesi halinde tamamen farklı muamele söz konusu olacaktır " diye konuştu.

"BUNLAR PKK'NIN TÜREVİDİR"

Bir an önce iadenin yapılmasını istediklerini dile getiren Yılmaz "İadenin yapılmasını herkesten daha fazla biz istiyoruz. 'Bunlar PKK'nın türevidir bunları ayrı bir terör örgütü olarak görmeyelim' anlayışı yanlıştır. Terör örgütü diyorsanız, çıkarırsınız hükümetin listesinde de onu terör örgütü olarak ilan edersiniz. Siz etmiyorsanız başkalarından nasıl beklersiniz? Müslüm, Çekya'da serbest bırakılırsa bunun sorumlusu kimdir, kimin ihmalidir, bu nasıl terörle mücadeledir, teröristle mücadele nasıl olur? Bu iade olmayacaksa, PYD'nin eski lideri oradan kaçacaksa, serbest bırakılacaksa bu süreçte Türkiye'de bunu terör örgütü olarak görmeyenlerin de sorumluluğu olacaktır" dedi.