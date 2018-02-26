Son Dakika Haberi: Salih Müslüm hakkında bir karar daha!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurambar'daki vergi dairesine yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün de bulunduğu 32 örgüt yöneticisi hakkında yokluğunda tutuklama ve yakalama kararı çıkarıldı.

32 TERÖRİST HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu, 20 Şubat 2018'de bölücü terör örgütünün 32 yöneticisi hakkında Çukurambar'daki vergi dairesine yönelik saldırı kapsamında yokluğunda tutuklama kararı talep etti.

Talep yazısında, şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu ifade edilerek, yokluğunda tutuklama kararı çıkartılması istendi.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, değerlendirme sonucunda talebi kabul etti. Hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkartılan şüpheliler şunlar:

"Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Mehmet Sait Sürer, Sabri İlgün, Filiz Duman, Laika Gültekin, Hülya Oran, Süleyman Şahin, Gülizar Tural, İzzettin İnan, Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Engin Karaaslan, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Sabri Ok, Salman Kurtulan, Güleser Törün, Mahmut Dora, İsmail Özden, Mehmet Tören, Ayfer Kordu, Menafi Bayazit, Gülüşan Eksen, Elif Yıldırım, Sultan Kocabey, Salih Müslüm Muhammed ve Fehman Hüseyin."

Hakimliğin 21 Şubat'ta verdiği kararda, şüphelilerin uzun süredir yurt dışında bulunduğu, terör örgütünün önde gelen sorumlularından olduğu ifade edildi.

TUTUKLAMAYI GEREKTİRECEK DELİLLER VAR

Yurt dışında olan suçluların ancak INTERPOL vasıtasıyla yakalanabilecekleri anlatılan kararda, uzun süredir yurt dışında olan şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair tutuklamayı gerektirecek deliller bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince de yine 21 Şubat'ta aynı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da öğrenildi.

SALİH MÜSLÜM'E ÇUKURAMBAR'DAKİ VERGİ DAİRESİNE YÖNELİK TERÖR SALDIRISINDAN YAKALAMA KARARI

Prag'da gözaltına alınan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm hakkında çıkarılan yakalama kararında Müslüm'e, Çukurambar'daki vergi dairesine yönelik bombalı terör saldırısına yönelik soruşturma kapsamında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçu isnat edildi.