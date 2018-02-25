Çekya'da yakalanan Salih Müslim'in iade dosyaları

Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in Türkiye'de toplam 4 adet ceza dosyası var. Bunlardan ikisi Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde diğer ikisi de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde... Terör örgütü yöneticiliğinden hakkında dava açılan Müslim'in dosyalarının ikisi 2016; ikisi 2017 tarihli...

Milliyet'İn haberine göre; Müslim hakkında bu dosyalardan dolayı Ankara 6. Sulh Ceza, Ankara 7. Sulh Ceza, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara 14. Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılmış yakalama kararları var. Bu kararlar Adalet Bakanlığı'nın Dış İlişkiler Dairesi tarafından Dışişleri Bakanlığı üzerinden Çekya devletine iletilecek. Müslim hakkındaki dosyalarda Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Nitelikli kasten öldürmek ve bu suça teşebbüs etmek" gibi suçlar da var.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığınca, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.