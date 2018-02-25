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Türkiye'ye iade edilecek mi?

Terör örgütü eşbaşkanı ’in Prag’da yakalanmasının yankıları sürüyor. Şimdi soru şu: Salih Müslim Türkiye’ye iade edilecek mi? Avukat Dr. ’ya göre hukukçuların ortak görüşü Salih Müslim’in Türkiye’ye iade edilmesi yönünde. Sabah.com.tr’ye konuşan Avukat Mehmet Sarı “’ün Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına karşı işlediği suçlardan dolayı Türkiye’ye iade edilmesi gerekir. Uluslararası hukukun gereği budur” diyor.

İSA TATLICAN
İSA TATLICAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018 14:08 Güncelleme Tarihi: 25.2.2018 16:50
Salih Müslüm Türkiye'ye iade edilecek mi?

Çek Cumhuriyetinin başkenti Prag'ta yakalanmıştır. Interpol tarafından yapılan yakalama kararına istinaden mahkemeye sevk edildiği basında ifade edilmektedir. Öncelikle 'nin kuzeyinde ABD tarafından oluşturulan suni // bölgesinin sözde önceki dönem sorumlusu Salim Müslüm PKK'nın Kuzey Suriye'deki sorumlu ve yöneticidir. PKK'nın Dünyanın çok fazla ülkesi tarafından da terör ve şiddet örgütü olarak kabul edilmektedir.

BÖLGE İNSANINA KARŞI İNSANLIK SUÇU İŞLEMİŞTİR

PKK/PYD Türkiye, Suriye, Irak ve bölgemizdeki öncelikle Türkleri, Kürtleri olmak üzere en büyük şiddeti bölge insanına karşı işlemiştir. Bu terör örgütünün yöneticisi hakkında işlenen suçun TCK 12-13. Maddesi kapsamında suç olması ve etkisinin Türk vatandaşlarına karşı işlenmesi ve sonuç doğurması nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Savcıları tarafından yürütülen soruşturma başlatılmıştır.

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İSPANYA'DA YAKALANAN KIRMIZI BÜLTENLİ FETÖ'CÜ ÖRNEĞİ

Bu kapsamda uluslar arası yakalama kararı "" çıkarılmış olup Çek Cumhuriyetinin başkenti Prag'ta yakalanmıştır. Kırmızı bülten kapsamında terör örgütü mensubu ve yöneticisi Salih Müslüm'ün yakalanması önemli bir örneklik teşkil etmiştir. İspanya'da kırmızı bülten ile yakalanan 'cü örneğinden sonra Çek Cumhuriyetinde de PKK/PYD üyesi bir teröristin yakalanması önemli bir anlam ifade etmiştir.

HUKUKUN GEREĞİ OLARAK İADE EDİLECEKTİR

Bundan sonra Avrupa Suçluların İadesi Sözleşmesi kapsamında Çek Cumhuriyetinden Salih Müslüm'ün iadesi talep edilecektir. Avrupa çifte standarda sapmadan uluslararası hukukun gereğini ifa etmesi gerekmektedir. Nitekim ABD gizli servisi CIA tarafından PKK/PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu da internet sitesinden ilan edilmiştir. Salih Müslüm'ün Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına karşı işlediği suçlardan dolayı Türkiye'ye iade edilmesi gerekir. Uluslararası hukukun gereği budur.

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Salih Müslüm Türkiye'ye iade edilecek mi?
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