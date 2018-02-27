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: Hatanızı telafi edin

Çekya'nın terörist ile ilgili verdiği skandal karara Türkiye'den art arda sert tepkiler geliyor. konuyla ilgili açıklamasında, "Sözleşmelere, hukuka aykırı bir karar çıkmıştır Çekya yargısından. Konunun takipçisi olacağız. Muhataplarımızdan bu hatayı en kısa sürede telafi etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 15:43 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 16:49
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Hatanızı telafi edin

Abdulhamit Gül, PYD/PKK'nın eski eş bakanı 'ün serbest bırakılmasına ilişkin, "Sözleşmelere, hukuka aykırı bir karar çıkmıştır Çekya yargısından. Konunun takipçisi olacağız. Muhataplarımızdan bu hatayı en kısa sürede telafi etmesini bekliyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "Hatanızı telafi edin"

Adalet Bakanı Gül açıklamasında şunları kaydetti:

Siyasi gerekçelerle tutuklama kararı çıkmadı. Bu asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu uluslararası hukukun dikkate alınmadığı anlamındadır. Hukuki mücadelemiz devam edecek. Tüm haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. INTERPOL bazı taleplerimizi dikkate almıyor. Terörle mücadele siyasi konular değildir" dedi.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Hatanızı telafi edin
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