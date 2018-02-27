Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, PYD/PKK'nın eski eş bakanı Salih Müslüm'ün serbest bırakılmasına ilişkin, "Sözleşmelere, hukuka aykırı bir karar çıkmıştır Çekya yargısından. Konunun takipçisi olacağız. Muhataplarımızdan bu hatayı en kısa sürede telafi etmesini bekliyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "Hatanızı telafi edin"

Adalet Bakanı Gül açıklamasında şunları kaydetti:

Siyasi gerekçelerle tutuklama kararı çıkmadı. Bu asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu uluslararası hukukun dikkate alınmadığı anlamındadır. Hukuki mücadelemiz devam edecek. Tüm haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. INTERPOL bazı taleplerimizi dikkate almıyor. Terörle mücadele siyasi konular değildir" dedi.