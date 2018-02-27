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'li isim 2019 ile ilgili yapılan gizli toplantıları ağzından kaçırdı!

ve arasında yapılan ittifakı diğer partileri de harekete geçirdi. , , İP ve 'nin ittifak yapması gündemde. CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. katıldığı televizyon yapılan gizli toplantıları ağzından kaçırdı.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 16:02
CHP'li isim 2019 ile ilgili yapılan gizli toplantıları ağzından kaçırdı!

PM Üyesi , yayınında, CHP--İP ve arasında yapılan toplantılardan kimsenin haberi olmadığını söyledi. Siyasi partiler, 2019 yılında yapılacak ler öncesi çalışmalarına devam ediyor. ile Genel Başkanı arasında gerçekleştirilen görüşmelerden sonra ile MHP arasında 'Cumhur İttifakı' konusunda anlaşmaya varıldı. İddiya göre iki parti arasında 2019 öncesi sağlanan mutabakatın karşısında; CHP, HDP, SP ve İP de çalışmalarına devam ediyor.

GİZLİ İTTİFAK TOPLANTILARI

Parti temsilcileri ittifak iddialarını reddetse de, CNN Türk canlı yayınında 'ın konuğu olan CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, yapılan gizli toplantıları ağzından kaçırdı.

"SİZİN HABERİNİZ OLMADI"

Kılıçaslan, "Dün bir toplantı yapıldı. Sizin haberiniz olmadı. CHP'li , HDP'li Ayhan Bilgen, İyi Parti, Saadet Partisi...Hepsinin olduğu toplantı" diyerek ekledi: "Gerekirse HDP ile de ittifak yapılır."

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CHP'li isim 2019 ile ilgili yapılan gizli toplantıları ağzından kaçırdı!
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