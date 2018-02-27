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'de operasyonu

'de gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 40 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 07:31 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 08:41
Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 40 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu
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