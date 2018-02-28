4 ilde FETÖ’nün yeni yapılanmasına operasyon: 40 gözaltı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan merkezli İstanbul, Elazığ ve Niğde illerindeki 30 farklı adreste dün eş zamanlı operasyon yaptı.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan ve saklanmak için Erzincan'da değişik adreslerde örgütün güvenli ev olarak tabir ettiği, 5 gaybubet evinde saklandığı belirlenen 11 şüpheliden 9'u yakalandı.

Şüphelilerden birinin başkası adına düzenlenmiş kimlik belgesi kullandığı tespit edilirken, yine gaybubet evlerinde saklanan ByLock kullanıcısı 7 şüpheli gözaltına alındı.

Örgüt üyelerine para gönderiyormuş

Operasyonlar kapsamında FETÖ/PDY'nin yeni il yapılanmasında il imam yardımcısı olarak yakalanan 1 şüphelinin örgüt tarafından sağlanan paradan örgüt üyelerine finans desteği sağladığı ve değişik zamanlarda örgüt üyesi olarak yakalanıp, işlem gören şüphelilere para gönderdiği tespit edildi.

Bu şüphelinin, ikameti ile iki farklı adreste yapılan aramalarda örgüte ait olduğu değerlendirilen toplam 32 bin 605 TL, 2 bin 230 dolar ve 95 euro ele geçirildi.

Yeni il yapılanmasında öğrenci evlerinden sorumlu olduğu tespit edilen il ablasının, FETÖ'ye üye kazandırmak ve il genelinde faaliyetlerini devam ettirebilmek için özellikle öğrenciler ve öğrenci evlerini finanse ederek, faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi.

Bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen öğrenci evleri ve bu evlerde kaldığı belirlenen 23 şüpheliden 22'si ve örgüt evlerine lojistik destek sağladığı değerlendirilen market sahibi 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.