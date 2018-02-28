CENTCOM Komutanı Votel'den Türkiye açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Rusya ve İran'ın ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı sarsmaya çalıştığını öne sürdü.

Orgeneral Votel, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde "Terörizm ve İran: Ortadoğu'da Savunma Sınamaları" başlıklı oturumda konuştu.

Oturum sırasında Güney Carolina eyaletinden Cumhuriyetçi Vekil Joe Wilson, Orgeneral Votel'e, "Türkiye yaklaşık yüz yıldır ABD'nin değerli bir müttefiki, bir NATO üyesidir. Kore Savaşı'ndan başlamak üzere özgürlük için Amerikalılarla yan yana savaştı. Bu önemli ittifakımızı devam ettirmek için neler yapılıyor?" sorusunu yöneltti.

Soruya cevap verirken zorlanan Votel, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede son derece önemli rol oynadığını belirterek, "Türkiye'nin PKK terörizmi konusunda ciddi kaygıları var. Tabii bu sahada birlikte çalıştığımız bazı ortaklarımız ile gerginliğe neden oldu. Prensip olarak buna günlük olarak ortaklarımızla yaptıklarımız konusunda Türkiye'ye karşı şeffaf, açık ve samimi şekilde yaklaşıyoruz." dedi.

Votel bu sabah Türk mevkidaşıyla görüştüğünü ve Türkiye ile bilgi paylaşımı noktasında iletişim kanallarının olabildiğince profesyonel ve açık olduğunu vurguladı.

ABD'li komutan, ABD ile Türkiye arasındaki tansiyonun PKK ile YPG arasındaki ayrımı yapmamasından kaynaklandığını da iddia etti.

- ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ

Votel, ABD'nin YPG'ye verdiği desteği Türkiye'ye nasıl açıkladığına ilişkin soruya da "Bizim yaklaşık eşit ölçüde Arap ve Kürtlerden oluşan, hatta Arapların çoğunlukta olduğu SDG (PYD/PKK) çatısı altında savaşan Kürt müttefiklerimiz DEAŞ karşısında en etkili güç oldular. Bu savaşı bitirmek için onlara ihtiyacımız var. Bu, kabul etmemiz gereken başlıca prensiplerden biri." yanıtını verdi.