Dünyanın her yerindeki mazlumlara el uzattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dört ülkeyi kapsayan Afrika
turunun ilk durağı olan Cezayir'de dün Türkiye- Cezayir İş Forumu'na katıldı. Erdoğan, şunları söyledi:
Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de sahip olduğu imkanları, birikimi, deneyimi dostlarıyla paylaşmaktan asla çekinmemiştir, çekinmeyecektir. Bize bir adım yaklaşana bizim koşarak gittiğimizi tüm dostlarımız çok iyi biliyor.
Önemli bir kısmı Afrika kıtasından gelen 16 bin 500 öğrenciye, Türkiye burslarıyla ülkede kaliteli eğitim imkanı sunuldu. Suriye ve Irak'taki çatışmalardan kaçarak ülkemize gelen 4 milyona yakın kardeşimizi 30 milyar dolarlık bir harcamayla misafir ettik.
Geride kalan 15 yılda 246 milyar liralık sosyal yardım yaptık. 6 milyar dolarlık insani ve kalkınma yardımıyla dünyanın her köşesindeki mazlumlara el uzattık. OECD rakamlarına göre, Türkiye insani yardımlarda ABD'den sonra ikinci, milli gelir
e oranla birinci sırada bulunuyor.
2003-2016 arasında 2008 küresel finans krizi ve 2016 darbe girişimi başta olmak üzere yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen yıllık ortalama büyümemiz yüzde 5.7 olarak gerçekleşti. Kişi başı milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara, hatta henüz açıklanmayan son rakamlarla 12 bin dolar düzeyine çıkardık.
Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü
, Osmangazi Köprüsü gibi hizmete giren, İstanbul'daki dünyanın en büyük havalimanı gibi inşası süren projelerimizi özellikle belirtmemiz gerekiyor. Havalimanımız, tamamı bittiğinde dünyanın bir numarası olacak. 150 milyon yolcu kapasitesi olacak. Dünyada inşası süren 10 büyük projenin 6'sı Türkiye'dedir.
Sağlık hizmetlerini yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada marka olacak düzeye çıkarttık. Bu arada Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Matemala Cyril Ramaphosa ile de telefonda görüştü. Erdoğan, Ramaphosa'yı görevine yeni seçilmesi ve dün gerçekleşen kabine revizyonu münasebetiyle tebrik etti. Görüşmede, önümüzdeki dönemde yüz yüze görüşme imkanı bulmaktan memnuniyet duyulacağı da ifade edildi.