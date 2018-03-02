Afrin şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Zeytin Dalı Harekâtı'nın 41. gününde Afrin'in batısındaki Racu kırsalında bulunan Keltepe'de tünellerden sızmaya çalışan PYD/ PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Havanın sisli olmasından yararlanan yaklaşık 100 kişilik terörist grup dün sabah iki noktadan 1083 rakımlı Keltepe'ye sızmak istedi. Tünellerden çıkan kalabalık terörist grupla kıyasıya çatışmaya giren Mehmetçik, canı pahasına tepeyi savundu. Şiddetli çatışmada şehit ve gaziler veren Mehmetçik stratejik öneme sahip Keltepe'yi teröristlere bırakmadı.Hain saldırının ardından bölge güvenlik güçleri tarafından ateş altına alındı. Savaş uçakları ve ATAK helikopterleri de terör hedeflerine bomba yağdırdı. Çatışmaların ardından sızmaya çalışan teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Çatışmada yaralanan askerler helikopterlerle hastanelere kaldırıldı.



Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı'nın şehadet haberi İzmir'deki ailesine verildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda kırsalda çıkan çatışmada şehit olan Uğur Palancı'nın (28) İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Gaziemir Gazikent Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer ile Kaymakam Yaşar Dönmez, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini emekli polis baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı'ya verdi. Aile gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları da taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve sokağındaki diğer evlere Türk bayrakları asıldı.



3 kardeşten biri olan şehidin bekar olduğu öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un (23) memleketi Konya'ya ateş düştü.



Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesinde oturan annesi Fatma Zehra ve babası Ahmet Koç'a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Koç Ailesi çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Şehit haberini alan yakınlarının akın taziyeye geldiği şehit evinin bulunduğu apartmana Türk Bayrağı asıldı. Bekar olan şehit Koç'un doğum gününün dün olduğu ve 2015 yılında astsubay olarak görevine başladığı öğrenildi.

30 AĞUSTOS'A NİKAH TARİHİ ALMIŞLARDI



Afrin kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in (24) Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki ailesine acı haber verildi.



Zeytin Dalı Harekatı kapsamı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Dibek köyünde oturan baba ocağına ateş düştü. Şehit Demirel'in köyde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel, nişanlısı Rukiye Çekirdek ve 2 kardeşine acı haber İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve askeri yetkililer tarafından yanlarındaki sağlık ekipleri kontrolünde verildi.



Yakınları, şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in geçtiğimiz Eylül ayında Rukiye Çekirdek ile nişanlandığını ve 30 Ağustos 2018 tarihine nikah günü aldıklarını söyledi. Acı haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı Dibek köyündeki evine Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler taziye ziyaretine geldi.



Öte yandan Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel'in 5 Kasım 2017 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesindeki askeri birliğinden Afrin'e göreve giderken sosyal paylaşım sitesindeki yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Şehit Arif Demirel'in "Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize, görev başlasın" yazısı yazdığı görüldü.



ARKADAŞLARINA 'AFRİN'E ŞEHİT OLMAYA GİDİYORUM' DEMİŞTİ



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kırsalında devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, PKK/PYD/YPG/DEAŞ bölücü terör örgütleriyle girdikleri çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un Isparta'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.



Isparta merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde ikamet eden Şehit Burhan Açıkkol'un babası Durmuş Açıkkol ve ailesine şehadet haberini Vali Yardımcısı İsmail Akman ile İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri, Şehit Açıkkol'un baba ocağı önünde görev alırken, şehadet haberini duyan köylüler de evin önünde toplandı. Köylüler daha sonra şehit evi önüne Türk bayrağı astı.



Bekar olan şehit Açıkkol'un geçen hafta çarşamba günü ailesini ziyaret ettikten sonra Afrin'e gittiği belirtildi. Şehidin yakın arkadaşları, Burhan Açıkkol'un Afrin'e gitmeden önce yaptığı konuşmalarında 'Afrin'e şehit olmaya gidiyorum.' dediğini söylediler. Odasında 'Gayret bizden, zafer Allah'tan' şeklinde yazı bulunduğu öğrenilen şehit Açıkkol'un 1'i kız 4 kardeş oldukları belirtildi.



ŞEHİDİN BABA OCAĞI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek'in Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.



Şehit askerlerden Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek'in Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Çok sayıda Nazilli vatandaşta ailenin yaşadığı eve geldi. Belediye ekipleri taziyeler için evin önüne çadır kurdu.



Şehit evinin hemen karşısındaki İstiklal İlkokulu da yarın (Cuma) taziye nedeniyle tatil edildi. Şehit Mehmet Dinek'in cenazesi yarın önce Nazilli'deki evine getirilecek ardından da memleketi Denizli'nin Tavas İlçesi Çalık Mahalle mezarlığında toprağa verilecek.





HENÜZ 1,5 AYLIK KIZI VAR



Afrin'de bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in Eskişehir'deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.



Afrin'e bağlı Bilalköy yakınlarında teröristler ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Eskişehirli Uzman Çavuş Recep Çetin'in Emek Mahallesi Yasemin Sokak'ta bulunan baba evine askeri erkan tarafından acı haber verildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Çetin'in acı haberini alan baba Eyüp Çetin, anne Sevgi Çetin ve eşi Yeter Çetin'i askeri erkan sakinleştirirken, 112 Acil Sağlık ekipleri ise adreste hazır bulundu. Şehit haberini alan aile yakınları ve mahalleliler de taziye için gelmeye başladı.



Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit düşen Çetin'in 1 sene önce evlendiği, şehidin kızının 1,5 ay önce dünyaya geldiği öğrenildi. Ayrıca şehidin Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Kavuncu Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu aktarıldı.



EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPIYORDU



Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmalarda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in şahadet haberi Erciş'teki ailesine ulaştı. Şehidin ailesinin kaldığı eve büyük bir Türk bayrağı asıldı.



İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görevli Şehit J. Uzm. Onb. Rıdvan Çevik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde çıkan çatışmada şehit oldu. 26 yaşındaki Rıdvan Çevik'in şahadet haberi Vanyolu Mahallesi'nde ikamet eden ailesine İlçe Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Emniyet Müdürü Can Candaş ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Acar tarafından iletildi. Acılı haberi alan ailesi ise şahadet haberini vakurla karşılayarak "Vatan sağ olsun' dedi.



Acılı baba Zeynel Çevik, şehitlik mertebesinin herkese nasip olamayacağını, gerekirse kendisini de Afrin'e giderek şehit olacağını söyledi.



Afrin'de şehit düşen 1'i kız 3 kardeşin ikincisi olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilirken, şehit için yarın ilçede tören düzenlenecek.