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'te /PDY operasyonu

Örgütün "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 17:33
Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün il genelinde "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu
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