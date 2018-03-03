8 şehit verdiğimiz Keltepe'de kahraman Mehmetçik böyle savaştı. İşte o çatışmanın görüntüleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Halep şehrine bağlı Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekatın 42. güne girildi. Harekatın 41. gününde Türkiye acıya boğuldu.

'UÇAKLARIMIZ BİZİ VURSUN! BİZLE BERABER TERÖRİSTLER DE ÖLSÜN'

100'ü aşkın PYD/ PKK'lı terörist olumsuz hava koşullarından yararlanarak tünellerden 1083 rakımlı tepeye sızma girişiminde bulundu. Ağır silahlarla gerçekleştirilen sızma girişimine Mehmetçik kahramanca karşı koydu. 22 terörist öldürüldü, 2'si sağ ele geçirildi. Çarpışmalar şiddetlendi, 8 Mehmet şehit düştü, 26'sı yaralandı ama 1083 rakımlı tepede teröristlere geçit verilmedi.

Çatışma sırasında ATAK helikopterleri ve F-16'lar bölgeyi yoğun atış altına aldı. İşte tam bu sırada bir Türk komutan kahramanca bir çağrıda bulundu. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, o kahraman komutanın çağrısını katıldığı Habertürk TV'de anlattı. Birkaç gündür bölgeye çöreklenmiş bir sisin olduğunu belirten Ağar, bu sisin görüşü çok azalttığını, göz gözü görmez hale geldiğini söyledi ve şunları dile getirdi:



HAREKATTA SEMBOL OLABİLECEK BİR ÖRNEK

Terör örgütü bu sisten yararlanarak tünellerden askerimize yaklaştı. Kahraman komutanımızın bir çağrısı var. 'Uçaklarımız bizi vursun. Bizim şehadetimizle birlikte teröristler de ölsün.' Bu söz harekatta sembol olabilecek örneklerden biri.

O çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! Kahraman komutan F-16'lara böyle seslendi...

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından o çatışmanın görüntülerini yayınladı.