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8 şehit verdiğimiz Keltepe'de kahraman böyle savaştı. İşte o nın görüntüleri

Zeytin Dalı Harekatı'nda /'lı teröristler, 1083 rakımlı tepede Mehmetçiğe haince saldırdı fakat askerimiz teröristlere geçit vermedi. Güvenlik uzmanı hesabından o nın görüntülerini yayınladı.

Giriş Tarihi: 3.3.2018 13:59 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 14:13
8 şehit verdiğimiz Keltepe'de kahraman Mehmetçik böyle savaştı. İşte o çatışmanın görüntüleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'nin şehrine bağlı Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekatın 42. güne girildi. Harekatın 41. gününde acıya boğuldu.

'UÇAKLARIMIZ BİZİ VURSUN! BİZLE BERABER TERÖRİSTLER DE ÖLSÜN'

100'ü aşkın / 'lı terörist olumsuz hava koşullarından yararlanarak tünellerden 1083 rakımlı tepeye sızma girişiminde bulundu. Ağır silahlarla gerçekleştirilen sızma girişimine kahramanca karşı koydu. 22 terörist öldürüldü, 2'si sağ ele geçirildi. Çarpışmalar şiddetlendi, 8 Mehmet şehit düştü, 26'sı yaralandı ama 1083 rakımlı tepede teröristlere geçit verilmedi.

sırasında ATAK helikopterleri ve F-16'lar bölgeyi yoğun atış altına aldı. İşte tam bu sırada bir Türk komutan kahramanca bir çağrıda bulundu. Güvenlik Uzmanı , o kahraman komutanın çağrısını katıldığı Habertürk TV'de anlattı. Birkaç gündür bölgeye çöreklenmiş bir sisin olduğunu belirten Ağar, bu sisin görüşü çok azalttığını, göz gözü görmez hale geldiğini söyledi ve şunları dile getirdi:

HAREKATTA SEMBOL OLABİLECEK BİR ÖRNEK

Terör örgütü bu sisten yararlanarak tünellerden askerimize yaklaştı. Kahraman komutanımızın bir çağrısı var. 'Uçaklarımız bizi vursun. Bizim şehadetimizle birlikte teröristler de ölsün.' Bu söz harekatta sembol olabilecek örneklerden biri.

O çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! Kahraman komutan F-16'lara böyle seslendi...

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar hesabından o çatışmanın görüntülerini yayınladı.

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8 şehit verdiğimiz Keltepe'de kahraman Mehmetçik böyle savaştı. İşte o çatışmanın görüntüleri
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