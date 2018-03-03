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neden yakalandı neden bırakıldı?

bugünkü yazısında sabah.com.tr’de yayınlanan o fotoğrafın ardından Çekya polisi tarafından Prag’ta gizlendiği otelde gözaltına alınan ve 5 dakikalık bir sorgulamanın ardından serbest bırakılan ’ün Prag emniyetinde geçirdiği iki günün perde arkasını yazdı.

Giriş Tarihi: 3.3.2018 13:13 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 14:00
Salih Müslüm neden yakalandı neden bırakıldı?

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Onlara göre, 'e küçük bir ders vermişti. ABD'nin mesajı netti: "Seni istediğimiz anda tutuklar, ellerini kelepçeler ve içeri atarız..." 'lılar bunu "Büyük Komplo" dedikleri Öcalan'ın paketlenip teslim edilmesi meselesinden iyi biliyor. Bu noktadaasıl soru, ABD'nin Müslüm'den ne istediğiydi.



Müslüm, eski başkanıydı ama hâlâ hem örgütü üzerinde, hem de dünya kamuoyu nezdinde etkisi olan bir isimdi.
Ama onun asıl etkisi, Suriye örgütlenmesinde bire bir PKK'nın adamı olmasıydı.
Yani ABD'ye göre Müslüm, 'a bağlı cı çizginin adamıydı ve PYD onun denetimindeydi. Ama ilginçtir daha çok oluşan PYD'nin askeri kanadı ve kadın örgütü YPJ'nin İran'ın değil ABD'nin kapsama alanı içinde olmasıydı.
İşte Müslüm'ün Prag'da gözaltına alınmasının nedeni de buydu. Kürtlere göre, onu gözaltına alan ABD, açık açık "Suriye'ye git, PYD'yi İran'ın etkisinden çıkart" mesajı vermişti.
Bu ne kadar gerçekleşir bilinmez ama artık PKK-PYD ekseninde -buna 'yi de eklemek gerekiyor- İrancı-Amerikancı tartışması dalga dalga büyüyecek ve terörü devreden çıkartmadan da son bulmayacak.
Belki o zaman Kandil'in kirli ittifaklar uğruna heba ettiği yeni çözüm süreçleri devreye girer. Bu da PKK şiddetine direnecek cesareti gösterecek sivil siyasi aktörlerin ortaya çıkmasıyla mümkün.

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Salih Müslüm neden yakalandı neden bırakıldı?
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