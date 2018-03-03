Salih Müslüm neden yakalandı neden bırakıldı?

İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR



Onlara göre, ABD Salih Müslüm'e küçük bir ders vermişti. ABD'nin mesajı netti: "Seni istediğimiz anda tutuklar, ellerini kelepçeler ve içeri atarız..." PKK'lılar bunu "Büyük Komplo" dedikleri Öcalan'ın paketlenip teslim edilmesi meselesinden iyi biliyor. Bu noktadaasıl soru, ABD'nin Müslüm'den ne istediğiydi.





Müslüm, eski PYD başkanıydı ama hâlâ hem örgütü üzerinde, hem de dünya kamuoyu nezdinde etkisi olan bir isimdi.

Ama onun asıl etkisi, Suriye örgütlenmesinde bire bir PKK'nın adamı olmasıydı.

Yani ABD'ye göre Müslüm, Cemil Bayık'a bağlı İrancı çizginin adamıydı ve PYD onun denetimindeydi. Ama ilginçtir daha çok Suriyeli Kürtlerden oluşan PYD'nin askeri kanadı YPG ve kadın örgütü YPJ'nin İran'ın değil ABD'nin kapsama alanı içinde olmasıydı.

İşte Müslüm'ün Prag'da gözaltına alınmasının nedeni de buydu. Kürtlere göre, onu gözaltına alan ABD, açık açık "Suriye'ye git, PYD'yi İran'ın etkisinden çıkart" mesajı vermişti.

Bu ne kadar gerçekleşir bilinmez ama artık PKK-PYD ekseninde -buna HDP'yi de eklemek gerekiyor- İrancı-Amerikancı tartışması dalga dalga büyüyecek ve terörü devreden çıkartmadan da son bulmayacak.

Belki o zaman Kandil'in kirli ittifaklar uğruna heba ettiği yeni çözüm süreçleri devreye girer. Bu da PKK şiddetine direnecek cesareti gösterecek sivil siyasi aktörlerin ortaya çıkmasıyla mümkün.

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