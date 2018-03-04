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Afrin'de görevli babalarını A Haber ekranlarında gören çocukların sevinci

Afrin'i / terör örgütlerinden arındırmak ve Türkiye'nin sınır güvenliğini temin etmek için gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli özel harekat polisi A Haber Yurt Haber Şefi Kerim Ulak'a röportaj verdi. Polis babalarını A Haber ekranında gören çocukları televizyona sarıldı, babalarını öpücüklere boğdu. Sosyal medyada paylaşılan o kare kısa sürede beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

Giriş Tarihi: 4.3.2018 13:08 Güncelleme Tarihi: 4.3.2018 15:35
Afrin'de görevli babalarını A Haber ekranlarında gören çocukların sevinci

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ikinci aşamaya geçilmesinin ardından JÖH ve PÖH timleri bölgede etkin rol üstleniyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli özel harekat polisi, sınır ötesinde A Haber'e konuştu.

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ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

Özel harekat polisi babalarını A Haber yayınında gören çocukları sevinçten televizyona sarıldı. Günler sonra babalarını gören çocuklar, ekrandan babalarının yanağına öpücük kondurdu. Sosyal medyada paylaşılan o kare kısa süre içersinden beğeni ve paylaşım rekorları kırdı.

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Afrin'de görevli babalarını A Haber ekranlarında gören çocukların sevinci
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