Afrin'de görevli babalarını A Haber ekranlarında gören çocukların sevinci

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ikinci aşamaya geçilmesinin ardından JÖH ve PÖH timleri bölgede etkin rol üstleniyor.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli özel harekat polisi, sınır ötesinde A Haber'e konuştu.
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ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU
Özel harekat polisi babalarını A Haber yayınında gören çocukları sevinçten televizyona sarıldı. Günler sonra babalarını gören çocuklar, ekrandan babalarının yanağına öpücük kondurdu. Sosyal medyada paylaşılan o kare kısa süre içersinden beğeni ve paylaşım rekorları kırdı.