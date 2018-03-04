Racu tamam sıra Cinderesi’nde

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 43'üncü gününde stratejik açıdan kritik öneme sahip Racu şehir merkezine girdi. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan büyük operasyon ile terör örgütünün Racu'daki savunma hattı kırıldı.

Şehir merkezine doğru ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve onun öncülüğündeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçıları, şehrin büyük bölümünü ele geçirdi. Şehrin dışına doğru çekilmeye başlayan az sayıdaki PKK/YPG'li teröristlerle zaman zaman sıcak çatışmalar devam ediyor.



TOPLAM 127 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Teröristler kaçarken şehre çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklarken bomba imha ekipleri de çalışmalara başladı. Afrin yolu üzerindeki en büyük engellerden biri olarak kabul edilen Racu belde merkezinin alınmasıyla ele geçirilen belde merkezi sayısı da 2 oldu.

Racu merkezinin temizlenmesinin ardından TSK, Cinderesi beldesi kuşatmasını da adım adım tamamlıyor. Cinderesi'nin güneyinde bulunan Ramadiyah, Hamilek, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli köylerini PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerden temizlemeyi başaran Mehmetçik, Cinderes için son hazırlıklarını yapıyor.

Son alınan yerler ile birlikte TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 2'si belde merkezi, 97'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/ PKK'ya ait üs olmak üzere 127 noktayı ele geçirdi. Operasyonlarda 82 terörist de etkisiz hale getirildi.



2516 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK, doğu cephesinde ise Şeran bölgesindeki terör hedeflerine bomba yağdırıyor. Türk savaş uçakları Şeran ve çevresinde bulunan terör mevzilerini vururken karadan da Fırtına Obüsleri ve Çok Namlulu Roketatarlar'la bölgeyi ateş altına alıyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 516 oldu. Operasyonun başlangıcından bu yana 924 hedef hava harekâtlarında vuruldu. 41 Mehmetçiğin şehit düştüğü, 199 askerin de yaralandığı kaydedildi.

TARİH DE KURTARILIYOR

Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'deki köyleri bir bir teröristlerden temizlemeyi başaran Mehmetçik, tarihi noktaları da terör örgütünün işgalinden kurtarıyor. Birlikler Afrin Çayı ve Sabun Suyu üzerinde bulunan Roma dönemine ait 2 köprüyü ve Huri Kalesi'ni kurtarmayı başardı. PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin "Türkiye tarihi yerleri bombalıyor" kara propagandası da böylece boşa çıkarılmış oldu. Teröristlerin işgali yüzünden yıllardır gelemedikleri tarihi bölgeleri gezen ÖSO savaşçıları da bol bol fotoğraf çektirdi.

AFRİN'DEKİ ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA!



İHANET ANITINA TÜRK BAYRAĞI

Teröristlerden temizlenen Bülbül beldesi yamaçlarına inşa edilen ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın resmedildiği beton yapı, terör örgütünün Afrin'deki en büyük karargâhlarından biriydi. Bir zamanlar teröristlerin cirit attığı, tüneller kazıp hendeklerle doldurduğu Darmık Dağı şimdilerde ise Türk askerine ev sahipliği yapıyor. Bombalanan Öcalan posteri de Bülbül'de dalgalanan Türk bayraklarına bakıyor.