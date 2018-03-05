Mehmetçik bize özgürlük ve huzur getirdi

Teröristlerden temizlenen Deyr Savvan köyündeyiz. Bu köyde Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce yaklaşık 500 kişi yaşıyormuş. Operasyon başlayınca terör örgütü, aileleri zorla Afrin şehir merkezine doğru götürmüş. Örgütün tehditlerine aldırış etmeyen yaklaşık 10 aile ise Mehmetçiği dört gözle beklemiş. O kişilerden biri de 44 yaşındaki Emine Ömer. Küçük oğluyla yalnız başına yaşayan Ömer'in anlattıkları PKK
/YPG
'nin kirli yüzünü ortaya koyuyor. 'PKK/YPG NAMUSUMUZA BİLE GÖZ DİKTİ'
PKK/YPG'nin halkın namusuna bile göz diktiğini söylen Ömer "Eşim göz ameliyatı olmak için Halep'e gitti. Yollar kapanınca orada kaldı. Ben ve 12 yaşındaki oğlum evdeydik. Eşimin köyde olmadığını bilen bir örgüt mensubu kapıma gelmeye başladı. Bana sürekli cinsel tacizde bulundu. Korkudan evimden çıkamadım. Hep ağladım. O haysiyetsiz, operasyon başladığı gün Afrin'e kaçtı. İnşallah bana yaptığı terbiyesizliğinin cezasını bulur. İnsan, eşi olmayan bir kadına kötü gözle bakar mı? PKK'lılar Kürtler'in hakkını savunduklarını söylüyorlar. Ben de Kürdüm. Bana annesi veya bacısı gözüyle bakması gerekirken kötü gözle baktı. Köyde bulunan PKK'lılar sürekli alkol alırlardı. Eğlenceler düzenlerdi. Türk askerinin gelmesinden mutluluk duyduk. Artık daha güvendeyim. Allah bizi o pisliklerden kurtarandan razı olsun." "BİZ KARDEŞİZ"
Terör örgütü PKK/ YPG'nin tüm tehditlerine rağmen evini terk etmeyen Halil ailesinin de artık yüzü gülüyor. Evin tek çocuğu Naz, bahçede keçisiyle oynuyor. Baba Ömer Halil, esaret altında geçen günleri şöyle anlatıyor: "Harekât başlayınca teröristler herkese 'Evinizi boşaltın. Afrin'e doğru gideceksiniz' dedi. Biz boşaltmadık. İnsan evini, yurdunu bırakıp gider mi? Bu köyde herkesin başka bir hikâyesi var. Kime dokunsanız size başka bir şey anlatır. Köyde onlarca erkek çocuk zorla askere alındı. İnsanların tarlalarına, mallarına zorla el koydular. Vergi adı altında mahsulün yarısını aldılar. 'Türkler gelirse sizi öldürecek' yalanıyla bizi korkutuyorlardı. Biz Türkiye ile din kardeşiyiz. Bir ananın, bir babanın çocuklarıyız. Allah Türk askerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'dan razı olsun."