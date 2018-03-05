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Takviye birlikleri Hatay'da

sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen birlikleri Hatay'a ulaştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 19:04 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 20:22
Takviye komando birlikleri Hatay'da

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, 'de /PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında görevlendirilen çok sayıda yu taşıyan yaklaşık 20 zırhlı araç, Hassa ilçesine geldi.

Geniş güvenlik önlemleri altında geçiş yapan konvoydaki lerin sınır hattındaki birliklerde konuşlandırılacağı kaydedildi.

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Takviye komando birlikleri Hatay'da
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