Çavuşoğlu'ndan flaş Münbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye seyahat uyarısı konusunu gözden geçirmesinde fayda olduğunu belirterek, "Son gördüğümüz uyarı Türkiye'nin gerçeklerini ve ikili ilişkilerimizin seviyesini yansıtmıyor." dedi.

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmeleri öncesinde ortak basın toplantısında, son aylarda kendisi ve mevkidaşı arasında başlayan diyalog ve yakın iş birliğinin ilişkilere yansıdığını gördüklerini ve bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: BÖLGESEL KONULARDAKİ İŞBİRLİĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİ

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'le görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgesel konulardaki işbirliğimiz çok önemli" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz birbirimizi rakip olarak görmüyoruz. Bölgemizde, Avrupa'yı da doğrudan etkileyen sorunların çözümü konusunda bugüne kadar Almanya ile işbirliği içinde olduk, bundan sonra da birlikte çalışmaya devam etmemizde fayda var. Bugün ikili ilişkileri nasıl geliştiririz, ilişkilerde yakalanan bu ivmeyi nasıl hızlandırabiliriz, Almanya'daki yeni hükümetle yeni sayfaları nasıl açarız; bunları konuşacağız."

Teröristlere 'Münbiç' tokadı!

Çavuşoğlu, Münbiç ile ilgili olarak da, "YPG çıkarılmalı, yönetim savaş öncesi nüfusa göre olmalı" dedi.

"HİÇBİR SİVİL ÖLDÜRÜLMEDİ, KARA PROPAGANDA YAPILIYOR"

"Suriye'de ateşkes şart ama BM kararı terörle mücadeleyi kapsamıyor. Biz Afrin'de PKK ve YPG ile mücadele ediyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hiçbir sivil öldürülmedi, kara propaganda yapılıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'nın Türkiye ile ilgili seyahat uyarısını gözden geçirmesinde fayda olduğunu da söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'ye seyahat uyarısı konusunu Alman Dışişleri Bakanlığı'nın gözden geçirmesinde fayda var. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik son seyahat uyarısı Türkiye'nin gerçeklerini ve ikili ilişkilerin seviyesini yansıtmıyor, bu uyarının gözden geçirilmesini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son iki ayda Almanya'ya üçüncü ziyaretini gerçekleştirdi.