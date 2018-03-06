Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > PKK'nın son taktiği! Gizlenmek için bunu yapıyorlarmış...

'nın son taktiği! Gizlenmek için bunu yapıyorlarmış...

Afrin'de 1083 rakımlı 'de ikinci kez pusu kuran teröristler 'lardan kaçamadı. Hainlerin gizlenmek için ıslak battaniyenin altına saklanmaya başladığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 6.3.2018 08:11 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 08:22
PKK'nın son taktiği! Gizlenmek için bunu yapıyorlarmış...

Afrin'in Racu beldesinde 8 Mehmetçiğin şehit olduğu 1083 rakımlı bölgesindeki teröristlerin ikinci bir saldırı yapmak istediği ancak 'ları atlatamadığı ortaya çıktı. Mevzileri, Türk askeri karşısında koruyamayacaklarını bilen hainler İHA'lardan gizlenmek için ıslak battaniye kullanmaya başladı. Ancak bu plan milli İHA'lara karşı tutmadı.

40 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; /'lı teröristlerin iki kat ıslak battaniyeyi üzerlerine sarıp ağaç altlarına saklandı. Ancak milli İHA'lar tıpkı şemsiyeli kamuflajda olduğu gibi ıslak battaniye tuzağını da berteraf etti. İkinci saldırı hazırlığındaki yaklaşık 40 terörist etkisiz hale getirildi.

ADIM ADIM TEMİZLİK

Racu ve köylerini PYD/PKK'dan temizleyen komando ve ÖSO güçleri, örgütün batıdaki savunma hattını kırıp ilçede hâkimiyeti ele geçirdi. PYD'ye ait silah ve mühimmatlar bulunurken EYP ve mayınların imhasına başlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK'nın son taktiği! Gizlenmek için bunu yapıyorlarmış...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN