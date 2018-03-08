eştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın dört bir köşesinde mağdur mazlum muhtaç duruma düşmüş tüm kadınlarımıza Rabbimden ihsan niyaz ediyorum" dedi.

Son 15 yılda kadınlarımızın statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için çok önemli çalışmalar yapıldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bu yasalar sürekli güncellenmesi gereken yasalardır. Hayat dinamiktir, gelişiyor. Bu gelişmeler karşısında zaten yapmıştık diyemezsiniz. Güncellemeye mecbursunuz" ifadelerini kullandı.

Kadınların istihdamdaki yerini arttırdığımız kadınların bugün hayatın her alanında geçmişle mukayese edilemeyecek bir yere sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlarımızın aile hayatından da taviz vermeden çalışmaya devam edebilmelerini sağlayan düzenlemeler yaptık"dedi.

2018-2023 dönemini kapsayan kadının güçlenmesi eylem planı hazırlandı. Ülkemizde ilk defa böyle kapsamı bir strateji belgesi ortaya çıktı. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatını güçlendirmek için gerekenler bu belgede. Bu belge ile kadınların güçlendirilmesi için yapılacak çalışmaların dayandığı bir yol haritası ortaya çıktı. Bu yol haritanıza göre düzeninizi kuracaksınız. Ekonomide kadınların yerini güçlendirme ve geliştirme gayreti içinde olacağız. Bir kez daha emeği geçenleri kutluyorum. Bu planın her aşamasını bakanlığımızla birlikte takip edeceğim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"OKULA GÖNDERİLMEYEN KIZLARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Okula gönderilmeyen kızlarımızın önünü açtık. Bu sayede erkek ve kız çocuklarımızın okullaşma oranları eşitlendi. Kadınların siyasete katılımında da tarihi kararlar aldık. Kadın milletvekili sayısı 2015 seçimlerinde 24'ten 81'e yükseldi. Kadınların oranı akademisyenler içinde yüzde 44'ü yargı mensupları içinde yüzde 31'i buldu.

KADININ GÜÇLENMESİ EYLEM PLANI HAZIRLANDI

2018-2023 dönemini kapsayan kadının güçlenmesi eylem planı hazırlandı. Ülkemizde ilk defa böyle kapsamı bir strateji belgesi ortaya çıktı. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatını güçlendirmek için gerekenler bu belgede. Bu belge ile kadınların güçlendirilmesi için yapılacak çalışmaların dayandığı bir yol haritası ortaya çıktı. Bu yol haritanıza göre düzeninizi kuracaksınız. Ekonomide kadınların yerini güçlendirme ve geliştirme gayreti içinde olacağız. Bir kez daha emeği geçenleri kutluyorum. Bu planın her aşamasını bakanlığımızla birlikte takip edeceğim. Benim gözümde kadınlar insanlığın öğretmenidir. Kadınlarda zaten Allah vergisi bir kabiliyet olan güçlü bir sezgi var. Öğretmenlikle birleşince ömür boyumuzu sırtımızı yasladığımız hanımlarımız gözümüzün nuru kızlarımız ortaya çıkıyor.

"Kadının güçlenmesi eylem planı hazırlandı"

"ŞU AN İTİBARİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3 BİN 89"

Bugün buraya gelirken sordum Son durumu aldım. Şu an itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3089. İnşallah Afrin'de bitecek. Biz işgal için girmedik, teröristlerden buraları temizlemek için girdik. İşimiz bitince orayı gerçek sahiplerine teslim edip döneceğiz.

"ADETA KANALİZASYON HALİNE DÖNÜŞMÜŞ MEDYANIN ŞERRİNDEN EVLATLARIMIZI YİNE KADINLAR VE ANNELER KORUYACAK"

Her bir kanalı ayrı bir sorun adeta kanalizasyon haline dönüşmüş medyanın şerrinden evlatlarımızı yine kadınlar ve anneler koruyacak. Annenin bıraktığı boşluğu dolduracak pek az alternatif vardır. Annesiz büyüyen çocukların durumu babasız büyüyen çocuklardan vahimdir. Çok anneler tanıdık. Annesiz yaşamak kolay değil. İnanın baba ölür bir iki gün ağlarsın. Ama anne ölünce... O çok daha farklı.

"BUNLARA BEŞ ON MAYDANOZU EKLEMEK GEREKİR"

Zaman zaman, kadın meselesi konuşulurken anne vurgusu yapmamızdan rahatsız olanların bulunduğunu biliyorum. Bunlarla karşı karşıya çok geldim. Halbuki Allah'ın kadınlara verdiği en büyük ayrıcalık, işte bu annelik vasfıdır. Akif'in sıralamasını tamamlamak gerekirse bunlara beş on medya maydanozunu da eklemek gerekir. Birileri ısrarla bizim analarımızı yanlış göstermeye çalışıyor. Ülkemizde kadınlarımızın hakları konusunda şahsım kadar duyarlı icraat ortaya koymuş bir başka siyasetçi var mıdır bilmiyorum. Zaman zaman söylüyorum; üç çocuk diyorum. Birileri rahatsız oluyor. Neden biliyor musunuz? Bu milletten rahatsız oluyorlar.

"MARJİNALLERİ ASLA DİKKATE ALMAYIZ"

Marjinalleri asla dikkate almayız. Son günlerde bakıyorsunuz, din adamı olarak ortaya çıkıp, ne yazık ki kadınlarla ilgili farklı açıklamalarda bulunan dinimizde yeri olmayan içtihatta bulunan kişiler çıkıyor. Farklı bir zamanda yaşıyorlar. İslam'ın güncellenmesi gerektiğini bilmiyorlar. Bunlar başka asırda yaşıyorlar. İslam'ın önemi burada... İstisnaları genelleştirmek tarihin belirli bir dönemini günümüze taşımak sadece meseleyi sulandırmaktır. Eksikler elbette olabilir. Hatta yanlış da yapılmış olabilir. Bunların düzeltilmesi mümkündür. Sırf reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığıyla dikkat çekmek için söylenen sözleri asla kabul etmeyiz. Hele bu tartışmayı dinimizin kavramlarıyla yürütmek inancımıza da dinimize de haksızlıktır. İstisnai bir takım uygulamaları anlatmaya kalktığımızda bir sürü şeyi kırıp dökmeniz kaçınılmazdır. Bırak bu işleri asıl olan nedir. Bizim mukaddes kitabımız Kur'an'dır. Bilhassa ilim erbabımızın bu konuda hassasiyet göstermesini rica ediyorum. Tefisrde hadiste fıkıhta hocalarımız var. Bu hocalarımız neden sessiz kalıyor. Bu alanı neden bu adamlara kaptırıyorlar.

"FETÖ OLAYI DA BÖYLE OLDU. SÖYLEDİK SÖYLEDİK SONUNDA BİR ŞURA YAPTIRDIK"

FETÖ olayı da böyle oldu. Söyledik söyledik sonunda bir şura yaptırdık. FETÖ'nun kalitesi vasfı ortada. Arkasından gidenler ondan daha geri. Kadınlarımıza müteşekkir olduğumuz bir diğer hususta şu kritik dönemde gösterdikleri sağlam duruştur. Şehitlerimizin eşlerinin, annelerinin metanetlerini gördüğümüzde geleceğimize olan güvenimiz güçleniyor. Saçlarına kına yakan o anneler bugün de evlatlarını aynı mücadele ile cepheye uğurluyor. Böyle annelerin evladı böyle kadınların kardeşi olduğumuz için rabbime binlerce kez hamd ediyorum.

"BU SİLAHLAR NEDEN? YOKSA BİZİM İÇİN Mİ GETİRİYORSUN?"

Dün Fırat Kalkanı bölgesinde bugün Afrin'de terörden temizlenen yerlerde hayatlarını yeniden kuracak olanlar kadınlardır. Bu operasyonun hedefleri belli. Durmayacağız, şu ne der bu ne der? Bunların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Batı.. Sizin burada ne işiniz var? Bizim 911 km sınırımız var. 20 tane üs kurmuşsun Kuzey Suriye'de.. Ne işin var? 2 bin kamyon mühimmat getiriyorsun. DEAŞ'ı temizledik diyorsun. Bu silahlar neden? Yoksa bizim için mi getiriyorsun. Bak dedim biz bir ölürüz, bin diriliriz. Bizim Allah'ımız var. Çünkü biz şehadete koşuyoruz. Suriye'deki kadınların kendileri ve aileleri için yeni bir gelecek kurmaları için yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Biz hiçbir zaman güya eşitlik adına kadınların sırtına en ağır yükleri atmayacağız. Kadına gerçek anlamda insan gibi muamele etmek toplum olarak elbette boynumuzun borcudur. Bu yola çıkarken hep kadınlarımızla birlikte yürüdük, bu mücadeleyi hep onlarla birlikte vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuştu