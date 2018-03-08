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’nın kimlik oyunu

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018
PKK’nın kimlik oyunu
Yeşil listede 'lı olarak aranan terörist, Afrin'de saflarında öldü. Ancak örgüt, diğer ölülerinin isimlerini açık biçimde duyururken Kandil'den gelen elebaşının kimlik bilgilerini gizledi. Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı'nda PKK'nın önde gelen isimlerinden Doğan Semsûr kod adlı terörist öldürüldü. 1 milyonluk 'yeşil' listede aranan terörist Erdoğan'ın öldürülmesi terör örgütünün yayın organlarında da yayımlandı. Ancak terör örgütü PKK sinsi bir yola başvurup öldürülen diğer teröristlerin fotoğraflarını ve açık kimlik bilgilerini paylaşırken, bu teröristin sadece adını açıkladı ve fotoğraf hanesine karanfil fotoğrafı koydu. İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinde 1 milyon lira ödüllü Yeşil kategoride yer alan terörist Hasan Erdoğan'ın 6 Şubat'ta Afrin'in Şeyhurze köyünde kendisine bağlı 83 teröristle birlikte öldürüldüğü belirlendi.
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PKK’nın kimlik oyunu
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