Reyhanlı’ya 1.5 milyon TL yardım

PKK/PYD'nin sınır ötesinden 52 roket attığı ve 4 sivili şehit ettiği Hatay Reyhanlı'da yaşayan terör mağdurlarına, devlet tarafından 1.5 milyon TL destek sağlandı. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Reyhanlı halkının saldırılarda örnek bir tavır sergilediğini belirterek, "Bu zorlu süreçte ilçe halkının ağzından bir tane bile serzeniş duyamazsınız. Çünkü bölge halkı harekâtın olmazsa olmaz olduğunu biliyor. Cumhurbaşkanı'nın kararıyla başlatılan bu operasyonla bölge terörden temizlenecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU