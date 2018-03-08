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Türk askeri pusu kuran teröristleri yerle bir etti!

Raco bölgesinden Afrin'e doğru ilerlerken bir mağarada pusu kuran teröristleri tespit eden , /'lı teröristleri tank atışı ile vurdu.

Giriş Tarihi: 8.3.2018 08:03 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 08:58
Türk askeri pusu kuran teröristleri yerle bir etti!

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye () güçlerinin sınır hattında konuşlanmış terör örgütleri / ve 'a yönelik olarak Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Raco bölgesinin de alınmasının ardından operasyonlar Cinderes bölgesinde yoğunlaştı.

Türk askeri pusu kuran teröristleri tek atışla böyle yerle bir etti!

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre; Raco bölgesinde Afrin'e ilerlerken bir mağarada pusu kuran teröristleri hezimete uğrattı. Özel kuvvetler, kendilerini pusuya düşürmek isteyen teröristleri tank atışı ile vurdu.

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Türk askeri pusu kuran teröristleri yerle bir etti!
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