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THY'nin 60 uçak siparişleri kesinleşti

, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Eylül 2017 döneminde Boeing ve Ocak 2018 döneminde Airbus firmaları ile uçak satın alma konusunda imzalanan niyet anlaşmaları çerçevesinde siparişlerin kesinleştiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 9.3.2018 20:19 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 20:37
THY'nin 60 uçak siparişleri kesinleşti

KAP'a yapılan özel durum açıklamasında; "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2019 yılında 6 adet, 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınmasına karar verilmiştir. Buna göre, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet B787-900 tipi yolcu uçağı ve Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet A 350-900 tipi yolcu uçağı satın alınacaktır" denildi

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THY'nin 60 uçak siparişleri kesinleşti
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