Hilal tamam sıra yıldızda

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında stratejik Cinderesi'ne ulaşan TSK ve ÖSO birlikleri teröristleri saklandıkları inlerinde tek tek tespit ederek etkisiz hale getirdi. Cinderesi'nin merkezinin teröristlerden temizlenmesi ile tamamlanan 'hilal kuşatması'nın ardından sıra Miniğ beldesindeki 'yıldız' operasyonuna geldi. Terör örgütü PYD-YPG'nin intikal noktalarının güvencesi olan belde, kent merkezindeki büyük operasyonun da başlangıcı olacak.

YARDIMLAR ENGELLENECEK

Cinderesi'nin, Afrin'e uzanan düz vadi olması nedeniyle Afrin kent merkezinin kapısını araladı ve Afrin ilçe merkezi sınırına kadar ilerleme sağlandı. Kent merkezi operasyonu öncesi son bir kritik hamle atılacağı öğrenildi. Bu hamleyle Afrin kent merkezine gerçekleştirilecek büyük operasyon öncesi PYD-YPG'li teröristlerin kontrolündeki Tel Rifat ve Şiilerin kontrolündeki Nubul ile Zehra'dan gerçekleştirilen yardımlar engellenecek, teröristlerin dışarıyla teması tamamen kesilecek. Hilal koridorunun tam ortasına gerçekleştirilecek yıldız operasyonu ile ABD'nin silah ve mühimmat yardımlarının transfer noktası askeri havalimanının da bulunduğu Miniğ beldesi terörden arındırılacak. Buranın kontrolünün sağlanması ile terör örgütü PYD-YPG'nin Menbiç ve Hasake arasındaki geçiş noktası olan Tel Rifat'taki intikal koridoru, PYDYPG'nin kontrolündeki Halep'in Şeyh Masut, Selahaddin mahallelerinde bulunan teröristlerin Nubul ve Zehra'dan Afrin'e geçiş noktalarında kontrol sağlanacak. Ayrıca teröristlerin Azez'e karşı sabotaj gerçekleştirme ihtimali de önlenecek.

AFRİN'E 4 KİLOMETRE KALDI!

ÖZEL BİRİMDE PLANLAMA

Hilalin yıldızla taçlandırılmasının ardından teröristlerin sızma noktalarını ele geçirip sahaya tamamen hâkim olacak TSK ve ÖSO birlikleri Afrin kent merkezine ilerleyecek. Öte yandan askeri planlamanın yapıldığı karargâhtaki özel bir birim Afrin kent merkezine düzenlenecek harekât öncesi anbean bölgeyi kontrol altında tutuyor. Şehir merkezinde birbiriyle bağlantılı tüneller tek tek tespit edildi.