Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Afrin'e 4 kilometre kaldı!

'e 4 kilometre kaldı!

Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 köy daha teröristlerden temizlendi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 17:52 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 18:18
Afrin'e 4 kilometre kaldı!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, dün ele geçirilen Kefr Cenne'nin güney tarafında bulunan Kefr Mez köyünü de teröristlerden temizledi. Kefr Mez ile arasındaki 4 kilometrelik mesafede yalnızca 3 köyün kaldığı kaydedildi.

AFRİN'E SON 3 KÖY

ve , dün ele geçirilen Kefr Cenne'nin güney tarafında bulunan Kefr Mez köyünü de terörden arındırdı. Cinderes'in kuzeyinde bulunan Kefr Safra, Hasirke ve Azez'in güneyindeki Meryemin köyü de PKK/PYD'den temizlendi. Öte yandan, Kefr Mez ile Afrin arasındaki 4 kilometrelik mesafede yalnızca 3 köyün kaldığı kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrin'e 4 kilometre kaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN