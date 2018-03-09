Afrin'e 4 kilometre kaldı!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, dün ele geçirilen Kefr Cenne'nin güney tarafında bulunan Kefr Mez köyünü de teröristlerden temizledi. Kefr Mez ile Afrin arasındaki 4 kilometrelik mesafede yalnızca 3 köyün kaldığı kaydedildi.

AFRİN'E SON 3 KÖY

TSK ve ÖSO, dün ele geçirilen Kefr Cenne'nin güney tarafında bulunan Kefr Mez köyünü de terörden arındırdı. Cinderes'in kuzeyinde bulunan Kefr Safra, Hasirke ve Azez'in güneyindeki Meryemin köyü de PKK/PYD'den temizlendi. Öte yandan, Kefr Mez ile Afrin arasındaki 4 kilometrelik mesafede yalnızca 3 köyün kaldığı kaydedildi.