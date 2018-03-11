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Canlı bombayı, âtçılar durdurdu

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018
Canlı bombayı, Özel Harekâtçılar durdurdu

Afrin harekâtı kapsamında ele geçirilen Cinderesi kırsalında, taktiği kullanarak, 20 kişilik ât timine saldırmak isteyen / 'li canlı bomba vurularak durduruldu. Üzerindeki bomba düzenekli yelek infilak eden canlı bomba parçalanarak öldü. Zeytin Dalı Harekâtı'nda ağır kayıplar veren PKK/YPG'li teröristler DEAŞ taktiklerini kullanmaya başladı. PKK/YPG'nin beynini yıkayıp, üzerine bomba düzenekli yelek giydirdiği bir terörist, 3 gün önce Mehmetçiğin teröristlerden temizlediği Afrin'in Cinderesi Beldesi kırsalında jandarma ve polis Özel Harekâtçılardan oluşan 20 kişilik time, canlı bomba saldırısı düzenlemeye kalkıştı. Durumu fark eden Özel Harekâtçılar canlı bombayı vurdu. Üzerindeki bombalı düzenek patlayan canlı bomba parçalanarak öldü. Canlı bombanın İlan Kobane Kod adlı Minbiç doğumlu 22 yaşındaki Ehmed El-Elo olduğu belirlendi.

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