Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da - CANLI

Partisinin Sakarya İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz ve milletimiz kadar dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar için de mücadele veriyoruz" dedi.

Daha merhametli bir dünyanın mücadelesini veriyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"İHTİYAÇ OLDUĞU ANDA SEFER GÖREV EMRİ ÇIKARIRIZ, ÖNCE BEN SONRA HEP BİRLİKTE YOLA KOYULURUZ"

Biz hiç kimsenin baskı zulüm görmediği dünyanın mücadelesini veriyoruz. Bizim mücadelemiz istikbal mücadelesi, bizim kavgamız hak ve adalet kavgasıdır. Her bir arkadaşımızın gayesi, kızıl elması bu... Zorluklar karşısında asla pes etmeden mücadelemiz sürecik. Afrin'deyiz niye? İşgal için mi? Teröristleri kovalıyoruz. Zannediyorum, sayı 3500'e ulaşmıştır, ben buraya gelmeden etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3300'dü... Komutana sordum; ihtiyaç var mı? dedim.. Hamdolsun iyi gidiyoruz dedi. İhtiyaç olduğu anda hemen bir sefer görev emri çıkarırız önce ben sonra hep birlikte yola koyuluruz. Hazırız, ölmeye de bu teröristleri öldürmeye de...

"OSMANLI TOKADINI SADECE 3 BİN 300 TERÖRİST YEMEDİ"

Gençler Osmanlı tokadını iyi atıyor da ne yazık ki dün beraber yürüdüklerimizden bazıları Osmanlı tokadının ne olduğunu hala anlamadı... Neyse.. Biz işimize bakalım. Şu anda 3300 terörist yemedi sadece Osmanlı tokadını... Onların dışında bazıları da yedi. Bildiklerimiz çok, bildiklerimizi kağıda dökeceğimiz zamanlar da gelecek.

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