Cumhurbaşkanı Erdoğan yunan bakana haddini bildirdi

1071'den bu yana şehitlerin kanıyla bu toprakların vatan kılındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan
, şöyle devam etti:
"Nasıl ki Türkiye
tüm imkansızlıklara rağmen hatırlayın bekasına yönelik senaryoları Meydan Muharebesi'nde, Çanakkale
'de paçavraya çevirmişse bugün de aynı güce sahiptir. Biz bu ülkeyi ihsanla, lütufla birilerinin kanatları altında kurmadık. Biz bu toprakları 1071'den beri şehitlerimizin kanlarıyla bu toprakları vatan kıldık. Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler tarih masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya
Meydan Muharebesi'nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek buraları nasıl terk ettiklerini çok iyi öğrensinler. Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur. Hiçbir zaman komşularımıza ne de diğer ülkelere hiçbir zaman husumetle yaklaşmıyoruz. Hiçbir hükümetle ilişkilerimizi zedelemek istemiyoruz. Türkiye'nin dostluğunun kıymeti ancak kaybedilince anlaşılır. Biz her zaman komşularımızın, kardeşlerimizin kendinden emin olduğu, sırtını dayadığı, itimat ettiği bir ülke olduk. Vatandaşlarımızın hak ve hukukunu koruma noktasında nasıl tavizsiz olmuşsak diğer ülkelerle işbirliğimizi geliştirmekte de o derece titiz davrandık.