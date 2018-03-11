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Son dakika: / elebaşları Afrin'den kaçmaya çalışıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'de, terör örgütünün ilçede sözde savunma ve içişleri bakanlığını yapan iki isim örgütten kaçmaya çalıştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 21:45 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 02:07
Son dakika: YPG/PKK elebaşları Afrin'den kaçmaya çalışıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'de, terör örgütünün ilçede sözde savunma ve içişleri bakanlığını yapan iki isim örgütten kaçmaya çalıştı.

AA'nın Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, örgütün kanton yapılanması altında işgal ettiği ilçede sözde adalet bakanı görevi yapan Said İsmet Gubar, Afrin'i terk etti.

Gubar, kaçtıktan sonra rejimin kontrolünde görünen ancak fiilen destekli silahlı grupların işgalinde bulunan Nubul'a geldi.

Terör örgütü, Gubar'ı geri almak için İran destekli gruplarla pazarlığa devam ediyor.

Afrin'den kaçan diğer elebaşı ise sözde içişleri bakanı Hasan Bayram oldu. Afrin'in rejim bölgesine bağlanan Ziyare kapısından çıkmaya çalışan Bayram, burada / unsurları tarafından alıkondu. Kaçma girişimi başarısız olan Bayram'ın yanında yüklü miktarda para götürmeye çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı'nda kıskaca giren örgütün, 'ndaki tepe kadrolarından gelen çok sayıda elebaşı da ilçe merkezini terk etti.

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Son dakika: YPG/PKK elebaşları Afrin'den kaçmaya çalışıyor
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