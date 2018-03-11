Türkiye'den Suriye'deki sivillere yardım eli

Zeytin Dalı Harekatı'nın 51. gününde Mehmetçik ve ÖSO birlikleri Afrin'in merkezine doğru ilerlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki sivillerin tüm temel ihtiyaçlarını kısıtladığı ve onları kalkan olarak kullandığı gerçeği ortaya çıkarılmıştı. Mehmetçik ve ÖSO Afrin'i teröristlerden temizlerken sivil halk, askerleri büyük bir sevinçle karşıladı.

AFRİN'E YARDIM KONVOYLARI

30 Ocak 2018 Konya

8 Şubat 2018 Şanlıurfa

23 Şubat 2018 Ankara/Keçiören

SURİYE'YE 170 BİN KİŞİLİK YENİ 9 KAMP

Türkiye Kızılay, AFAD ve İHH gibi yardım kuruluşlarıyla bölgedeki mazlumlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Gıda, giyecek ve tıbbi malzeme başta olmak üzere sivillerin birçok temel ihtiyacı karşılanıyor. Suriye'nin İdlib kentinde daha önce 700 çadırlık 2 kamp kurulmuştu. Kızılay ve AFAD tarafından Azez, Elbil, Tugli, Telafer, Naddah, Bardakli ve Maşad Rufi bölgelerinde 170 bin kişilik 9 yeni kamp kurulacak. Bunun yanında Afrin'den gelebilecek sığınmacı akını karşılanacak.

BM RAPORLARI

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'nın sivillerin daha güvenli yerlere gitmesini engellediğini bildirmişti. (29 Şubat 2018)

Aynı şekilde BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'nın sivilleri hala kalkan olarak kullandığını ve güvenli yerlere gitmelerini engellediğini bildirdi.(6 Mart 2018)