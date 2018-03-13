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Bu davalar şehit ve gazilerin emaneti

SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018
Bu davalar şehit ve gazilerin emaneti
'nun Mudurnu ilçesinde Derneği, Hukukçular Derneği ve 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu tarafından organize edilen 15 Temmuz Çalıştayı sona erdi. 15 Temmuz davalarını takip eden avukatlar, hukukçular ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya gelerek davaların geldiği aşama, devam eden davalarda izlenecek yol ve sonuçlanan davaların istinaf ile Yargıtay aşamalarında neler yapılacağının görüşüldüğü çalıştayda bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede özetle "Bizler milletin hukukçuları olarak bu davaları milletimizin, şehitlerimizin, şehit yetimlerinin, gazilerimizin emaneti olarak görüyoruz. Bu emanete bundan sonra da sahip çıkacağız" denildi.
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Bu davalar şehit ve gazilerin emaneti
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