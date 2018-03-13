Çiftlikbank kurucusu Uruguay'a kaçtı!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 'nitelikli dolandırıcılık' kabul ederek suç duyurusunda bulunduğu Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın firar ettiği öğrenildi. İddialara göre, Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçan Aydın'ın milyonlarca doları beraberinde götürdüğü iddia edildi. Ümraniye'deki genel merkez de birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltıldı. Bazı Çiftlikbank şarküterileri ise hedef olmamak için kepenk kapattı.



BAYİLER MERKEZE KOŞTU

Aydın'ın ülkeden kaçtığını sistemin omurgasını oluşturan bölge bayileri de doğruladı. Son ana kadar Çiftlikbank'a güvenen bayiler, Aydın'ın kaçtığının anlaşılması üzerine soluğu şirketin Ümraniye'deki genel merkezinde aldı. Ancak bayiler genel merkezde hiçbir yetkiliye ulaşamadı. Sözleşmelerin iptali ve alacaklarının temini için arayışa giren üyeler avukatların ve noterlerin kapısına koştu.

TESİSLERİ BASTILAR

Genel merkeze, bir haftadır çalışanların dahi gitmediğini öğrenen bayilere asıl şok ise şirketin üst düzey yöneticilerinden geldi. Çiftlikbank Genel Müdürü Niyazi Karakoç'un bayilerle bir toplantı yaparak "Ben de kandırıldım. Başınızın çaresine bakın" dediği öğrenildi. Yaklaşık 200 Çiftlik Bank mağduru ise dün akşam kamyonlarla Bursa'nın İnegöl ilçesindeki tesislere giderek, zararlarına karşılık tesisdeki hayvanları almak istedi. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma, grubu ikna ederek dağıttı.

500 BİN ÜYESİ VAR

Geçtiğimiz hafta Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlikbank'a idari yaptırımlar uyguladıklarını ve reklâmları durdurduklarını belirterek, paralarını yatıran vatandaşların Cumhuriyet Savcılıkları'na suç duyurusunda bulunabileceklerini ve dava açabileceklerini söylemişti. Çitflikbank yetkililerinin sistemi döndürmelerinin mümkün olmadığını belirtmişti. Tüfenkci, Çiftlikbank'ın üye sayısının 132 bini aktif toplam 500 bin olduğunu ve yüksek kâr vaatleriyle ciddi paralar toplandığını açıklamıştı.

''ÇOK PİŞMANIZ''

Çiftlikbank'ın en güçlü bayilerinden olan F.T SABAH'a şu açıklamayı yaptı: "Çok pişmanız. Bize her şeyin düzeleceğini söylemişlerdi. 2 aydır ödeme alamıyorduk. Çok kâr vaad ettiler. Sadece benim içeride 400 bin liram var. Sisteme 1 milyon TL yatıranlar oldu. Aydın ile son 5 gündür irtibat kesilmişti. Önce Dubai'ye sonra da Urugay'a gitmiş. Hiç kimse parasını alamıyor. Bankalarda tek kuruş bırakmamışlar " açıklaması yaptı.