Son dakika: Afrin kuşatma altında! Kritik öneme sahip bölgeler ele geçirildi

3393 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Harekat kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren 3393 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

HER TÜRLÜ DİKKAT VE HASSASİYET GÖSTERİLİYOR



Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterildiği de vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Harekat esnasında tüm faaliyetler hem askeri hem ahlaki değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir anlayışla icra edilmekte, harekat bölgesinde kalan sivillerin sağlık hizmetleri dâhil temel insani ihtiyaçları özveriyle karşılanmaktadır. Bu kapsamda ele geçirilen bölgelerde güvenliğin sağlanmasını müteakip öncelikle bölge halkının evlerine dönmelerine yardımcı olunmakta ve eş zamanlı olarak Kızılay ve AFAD ile koordineli şekilde insani yardım faaliyetleri başlatılmaktadır.

SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMAKTADIR



Zeytin Dalı Harekatı ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün de etkisiz hale getirilmesi hedeflenmektedir.



Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da harekat esnasında sivil/masum bölge halkının zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilmektedir.



Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.