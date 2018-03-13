YPG zulmünden hayata kaçış

TSK
'nın ÖSO
ile birlikte sürdürdüğü 'Zeytin Dalı
Harekâtı' kapsamında kuşatılan Afrin merkezdeki siviller, evlerinden konvoylar halinde ayrılmaya başladı. Afrin'de yaşayan sivillerin, yanlarına alabildikleri eşyalarla, Afrin'in güneyindeki ve rejim kontrolünde olan Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtildi. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Menbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı. PKK
/YPG
'li teröristlerin kaçışlara engel olmak için yolları kestiği, halkı evlerine dönmemeleri halinde ölümle tehdit ettikleri bölgeden elde edilen görüntülere de yansıdı. PKK YALANLARI
Terör örgütü PYD/PKK yanlıları, sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için İngiltere'de köpek saldırısı nedeniyle yüzü parçalanan çocuğun fotoğrafını kullandı.