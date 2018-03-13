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zulmünden hayata kaçış

ve ’nun kuşatma altına aldığı Afrin’de halk, zulmünden konvoylar halinde kaçmaya başladı. Teröristler kentten kaçışı durdurmak için silahlarla yolları kesiyor

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018
YPG zulmünden hayata kaçış
'nın ile birlikte sürdürdüğü ' Harekâtı' kapsamında kuşatılan Afrin merkezdeki siviller, evlerinden konvoylar halinde ayrılmaya başladı. Afrin'de yaşayan sivillerin, yanlarına alabildikleri eşyalarla, Afrin'in güneyindeki ve rejim kontrolünde olan Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtildi. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Menbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı. / 'li teröristlerin kaçışlara engel olmak için yolları kestiği, halkı evlerine dönmemeleri halinde ölümle tehdit ettikleri bölgeden elde edilen görüntülere de yansıdı.

PKK YALANLARI
Terör örgütü PYD/PKK yanlıları, sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için İngiltere'de köpek saldırısı nedeniyle yüzü parçalanan çocuğun fotoğrafını kullandı.

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YPG zulmünden hayata kaçış
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