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'dan sonra nde Müsteşarın görevine de son verildi

Bakanlığı Kamu Diplomasisinden Sorumlu Müsteşarı Steve 'in görevine son verildi. ABD Dışişleri Bakanı Rex 'un görevinden alınmasının ardından, kendisiyle Afrika seyahatinde olan Müsteşar Goldstein'ın da görevinden alındığı açıklandı. Goldstein, Tillerson'un görevine son verilmesinin hemen ardından yazılı bir açıklama yaparak "Bakan, Başkan ile bu sabah henüz görüşmedi ve (görevden alınmasının) sebebini bilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 21:29
Tillerson'dan sonra ABD Dışişlerinde Müsteşarın görevine de son verildi

, görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada "Benim için bir onurdu. Hayatımın bundan sonraki kısmında biraz dinleneceğim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, 'dan iki farklı kaynak, Goldstein'in alınmasının sebebinin, 'un görevden alınmasından sonra yaptığı açıklama olduğunu belirtti.

Goldstein, Tillerson'un görevine son verilmesinin hemen ardından yazılı bir açıklama yaparak "Bakan, Başkan ile bu sabah henüz görüşmedi ve (görevden alınmasının) sebebini bilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de son dakika! Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u kovdu

YERİNE CIA BAŞKANINI GETİRECEK

ABD Başkanı , Rex Tillerson'u Dışişleri Bakanlığı görevinden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı () Başkanı 'yu getireceğini açıklamıştı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TİLLERSON AÇIKLAMASI

Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Tillerson'a hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, Pompeo'nun, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacağını duyurmuştu.

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Tillerson'dan sonra ABD Dışişlerinde Müsteşarın görevine de son verildi
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