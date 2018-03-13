Tillerson'dan sonra ABD Dışişlerinde Müsteşarın görevine de son verildi

Goldstein, görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada "Benim için bir onurdu. Hayatımın bundan sonraki kısmında biraz dinleneceğim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, Beyaz Saray'dan iki farklı kaynak, Goldstein'in alınmasının sebebinin, Tillerson'un görevden alınmasından sonra yaptığı açıklama olduğunu belirtti.

Goldstein, Tillerson'un görevine son verilmesinin hemen ardından yazılı bir açıklama yaparak "Bakan, Başkan ile bu sabah henüz görüşmedi ve (görevden alınmasının) sebebini bilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

YERİNE CIA BAŞKANINI GETİRECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Rex Tillerson'u Dışişleri Bakanlığı görevinden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıklamıştı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TİLLERSON AÇIKLAMASI

Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Tillerson'a hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, Pompeo'nun, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacağını duyurmuştu.