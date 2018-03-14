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'de son dakika! 8 köy birden temizledi

Son dakika haberi... ve , 'in Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerini teröristlerden temizledi. Kontrol altına alınan bölge sayısı 190'ı köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 229'a yükseldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 15:07
Afrin'de son dakika! 8 köy birden temizledi

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (), 'de 8 köy ve 2 kritik noktayı daha teröristlerden kurtardı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Göz, Yukarı Kaferdel, Marratah ve Şadir köyleri, güneybatıda Cinderes beldesine bağlı Çolağan ve Kuran köyleri, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Kori Gul köyü ile Mabatli beldesine bağlı Şatiyan köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Operasyonlarda 684 ve 717 rakamlı tepeler de terör örgütünden temizlendi.

229 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 190'ı köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 229'a yükseldi.

Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

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