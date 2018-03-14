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Kılıçdaroğlu’nun danışmanına verilen ceza onandı

'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada Genel Başkanı 'nun eski danışmanlarından hakkında verilen 10 yıl 6 ay hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 12:15 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 12:30
Kılıçdaroğlu’nun danışmanına verilen ceza onandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul Üniversitesi ndeki yapılanmasına yönelik görülen dava da yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aralarında 'nun danışmanı un da bulunduğu 10 sanık hakkında verilen ceza, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.ceza dairesi tarafından onandı. Onama kararında yerel mahkemenin kararının hukuken isabetli olduğu belirtildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, sanık Fatih Gürsul "/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan suça yönelik kastın yoğunluğu, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak önce 7 yıl hapis cezasına çarptrımıştı. Gürsul'un eyleminin terör suçu olması nedeniyle 10 yıl 6 hapis cezasına çıkaran heyet, pişmanlığını dile getirmemiş olmasını gözeterek indirim uygulamamıştı. Sanıkların avukatı karara İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi nezdinde itiraz etmişlerdi.

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Kılıçdaroğlu’nun danışmanına verilen ceza onandı
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