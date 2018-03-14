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PKK/YPG/KCK'ya yardım eden ABD tercümanı Uluçay hakim karşısında

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan ve hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Hamza Uluçay'ın tahliye talebi reddedildi.

Giriş Tarihi: 14.3.2018 21:58 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 22:04
PKK/YPG/KCK'ya yardım eden ABD tercümanı Uluçay hakim karşısında

Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'ın tutuklu, Mardin Barosu avukatlarından Hüseyin Cangir'in tutuksuz olarak yargılanmasına Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Bugün görülen duruşmaya Uluçay, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile avukat Hüseyin Cangir ise salona gelerek katıldı. Savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddeden Hamza Uluçay, hiçbir terör örgütüyle bağının bulunmadığını belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hamza Uluçay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Evine düzenlenen operasyonda yakalanamayan Hamza Uluçay, görev yaptığı konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına alınmıştı.

İDDİANAME

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ABD Adana Konsolosluğu'nda çalışan Hamza Uluçay ve avukat Hüseyin Cangir'in, Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan operasyonları provoke etmek ve köylerdeki vatandaşları sokağa dökmek için çalıştıkları ve terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları yönünde ihbar yapıldığı belirtildi.

ABD Adana konsolosluğu tercümanı Hamza Uluçay hakkında flaş karar

KONSOLOSLUKTAN ÇIKIŞINDA GÖZALTINA ALINDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 23 Şubat 2017 tarihinde Hamza Uluçay'ın evine operasyon düzenlemiş, şüpheli, adresinde bulunamaması nedeniyle görev yaptığı konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına alınmıştı. Sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Uluçay, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, daha sonra savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

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PKK/YPG/KCK'ya yardım eden ABD tercümanı Uluçay hakim karşısında
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