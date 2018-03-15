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Çok şükür, hiçbirimiz sağ çıkamayacağız buradan!

Salih Tuna bugünkü yazısında dün yaşamını yitiren ALS hastası ünlü bilim adamı Stephen Hawking’in bilime katkılarını yazdı. İlahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk’ün Stephen Hawking için Kuran’da bahsi geçen “Dabbetül Arz” kelimesini kullandığına vurgu yapan Salih Tuna, yazısını şu sözlerle tamamlıyor: “Şu ölümlü dünya bunca fırıldak çevirmeye, bunca kavga gürültüye değer mi?”

Giriş Tarihi: 15.3.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 10:12
Çok şükür, hiçbirimiz sağ çıkamayacağız buradan!

SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Yaşar Nuri Öztürk onu "Dabbetül Arz" tesmiye etmişti.
Manası mı?
Kur'an'da geçer, Neml Süresi 82. Ayette.
Şöyle: "O söz başlarına geldiği (kıyamet yaklaştığı) zaman onlara yerden bir dâbbe (mahlûk / canlı) çıkarırız da, o onlara, insanların ayetlerimize gereğince inanmadıklarını söyler."


Yaşar Nuri merhum bu ayetten hareketle, "Dabbetül Arz, çıkmıştır, şu anda yaşamaktadır ve Kur'an'ın sözünü ettiği uyarıları, yine Kur'an'ın gösterdiği tarz ve üslupla insanlığa ulaştırmaktadır.
İnsanlığa, özellikle dünyanın sonunun yaklaştığına ilişkin uyarılar yöneltmektedir..."demişti.
Dabbetül Arz ölür mü; bilmem.
Ama Hawking dün öldü.

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Stephen Hawking hayatını kaybetti

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Çok şükür, hiçbirimiz sağ çıkamayacağız buradan!
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