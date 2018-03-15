Toprağı bol olsun, en ünlü pop yıldızından daha ünlüydü.

Her konuda da fikri sorulurdu.

Türkiye'de yaşasaydı kuvvetle muhtemel "asansörde halvet" sorulurdu.

Evet, o derece.

Zira, İsveç'te sağlıkla ilgili çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütü "obezite" hakkında görüşlerine başvurmuştu.

O da 21 yaşından beri (ALS hastalığı yüzünden) mahkum olduğu tekerlekli sandalyesinden şu cevabı vermişti:

"Çok fazla yiyoruz ve çok az hareket ediyoruz. Neyse ki çözüm basit, daha çok fiziksel aktivite..."

Evet, "Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere" kitabının müellifinden bahsediyorum.

Yani, Big - Bang teorisyeni Stephen Hawking'ten.

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