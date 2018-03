Bundan 5-6 yıl mukaddem FETÖ'cü bir profesör ABD'ye gidip, "yaşam tarzımızı değiştiriyor, şeriatı getiriyor" diye Erdoğan'ı "gammazlamıştı."

Adını zikretmeye değmez, vakitlice tepki göstermiş, "fikir fahişesi" demiştim ya, işte o.

Söz konusu "gammazı" yaptıktan kısa süre sonra Türkiye'ye dönünce, bu sefer de, "Erdoğan madem 'dindar' neden şeriatı uygulamıyor, mesela neden içkiyi yasaklamıyor" demişti.

Bu elemanın ABD ve Türkiye'de ayrı ayrı yapmaya çalıştığını şimdilerde "endişeli modernler" ile "endişeli muhafazakârlara" birlikte yaptırmak istiyorlar.

Dertleri belli.

Her yolu denediler olmadı.

Son numaraları...

15 Temmuz'da müstevlilere karşı gerçekleşen "direniş cephesinin" arasına fitne sokarak Erdoğan'ın 2019'da seçilmesini engellemeye çalışmaktan ibaret.

"Endişeli modernlere" yaşam tarzlarının tehlikeye girdiği / gireceği algısını yerleştirmek için her fırsatı değerlendirdikleri hepinizin malumu.Fırsat yoksa da üretmekte mahirler. Uyuşturucu bağımlısı bir kozalağın tacizini bile nasıl kullanmışlardı, biliyorsunuz.Kimi "hocaların" kız çocuklarının evliliğini mubah görecek kadar "sapkın" fetvaları da "" için zaten bulunmaz fırsat.Yerleştirmeye çalıştıkları algı şu: "Mahut "yaşam tarzı" endişesi üzerinden PKK'nın siyasi ayağı ve CHP birlikteliği dahil her türlü ittifak kurulmuş olacak.Hedefledikleri sosyolojiye yutturmaya çalıştıkları zoka şudur: "Bir başka algı faaliyeti de son derece sinsi bir şekilde "" üzerinde yürütülüyor."İslamcı" dahil her kılığa giren FETÖ arazide matine- suare çalışıyor. Nasıl ki fareler üfürdükleri yerden kemirirler, bunlar da kim neye duyarlıysa oradan "üfürüyorlar."Profesyonellerin "İslamcı sokağa" ittirdikleri "elemanlarla" el ele, kol kola sosyolojiyi zehirliyorlar.Mesela, "tezviri ve bu tezvir üzerindenErdoğan'a karşı yürütülensinsi propaganda (vehattasonucunda Erdoğan'ın Filistin duyarlığını sorgulamak da)mahut zehirleme kapsamındaydı.ABD'ninkararına karşı tüm dünyayı ayağa kaldıranın kim olduğunu gördüler ama sinsilikten vazgeçmediler." Erdoğan'ıKemalist olmakla suçlamışlardı.de 28 Şubat 'ı uygulamakla...Kimi AKP'li fırıldaklar da "" demişti.Hülasa, "endişeli muhafazakârlara" yutturmaya çalıştıkları zoka şudur: "Malum partide "" açması için akılları sıra sosyolojiyi hazırlıyorlar.malum konuşmasıyla önce "" üzerinde oynanan oyunu bozdu.Sonra da mezkûr konuşmasını şerh ederek "" üzerinde oynanan oyunu kırıp ellerine verdi.Vazgeçmeyecekler.Lakin sonuç değişmeyecek.Poker oynayan köpek gibi heyecan içinde kuyruklarını sallayarak kendilerini deşifre ettiler.