Bundan 5-6 yıl mukaddem FETÖ'cü bir profesör ABD'ye gidip, "yaşam tarzımızı değiştiriyor, şeriatı getiriyor" diye Erdoğan'ı "gammazlamıştı."

Adını zikretmeye değmez, vakitlice tepki göstermiş, "fikir fahişesi" demiştim ya, işte o.

Söz konusu "gammazı" yaptıktan kısa süre sonra Türkiye'ye dönünce, bu sefer de, "Erdoğan madem 'dindar' neden şeriatı uygulamıyor, mesela neden içkiyi yasaklamıyor" demişti.

Bu elemanın ABD ve Türkiye'de ayrı ayrı yapmaya çalıştığını şimdilerde "endişeli modernler" ile "endişeli muhafazakârlara" birlikte yaptırmak istiyorlar.

Dertleri belli.

Her yolu denediler olmadı.

Son numaraları...

15 Temmuz'da müstevlilere karşı gerçekleşen "direniş cephesinin" arasına fitne sokarak Erdoğan'ın 2019'da seçilmesini engellemeye çalışmaktan ibaret.

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