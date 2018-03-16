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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 10:32
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 11 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik kanadı Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerinin İstanbul'da eylem hazırlığı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşan 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamaları öncesi eylem talimatı alan PKK üyelerinin yakalanması için yürütülen söz konusu soruşturma kapsamında 8 ilçede 19 adrese düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hücre üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 11 gözaltı
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