Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Polis, PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yapan 8 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik bugün Elazığ il merkezi, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.