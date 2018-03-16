İşte YPG’nin ini

BUGÜN NELER OLDU

Afrin operasyonu için hazırlıklar devam ederken TSK ve ÖSO mensupları temizlenen bölgelerde arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. SABAH, Afrin'in hemen karşısında bulunan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvvet gücü HAT'ın eğitim kampına girdi.Teröristlerin sözde eğitim kampında tepelere açılan onlarca tünel, araçlar için iş makinesiyle açılan dev bir mağara, eğitim salonları ve örgüte farklı ülkelerden gönderilen binlerce silah ele geçirildi. Türk savaş uçaklarının yerle bir ettiği kamp, ABD'nin YPG/PKK'lı teröristlere eğitim verdiği ve yine ABD'nin teröristlere verdiği silahların depolandığı bölge olarak biliniyordu. Teröristler, bu kampta çektiği videolarla kara propaganda yaparak Afrin'deki sivil halk üzerinde baskı yaratmaya çalışıyordu. TSK desteğindeki ÖSO'cuların kısa bir süre önce temizlediği kampta, iş makinesiyle açılan bir mağara dikkat çekiyor.Teröristler, iş makinesiyle açtıkları mağarada çok sayıda zırhlı aracını gizliyordu. Savaş uçakları ile yerle bir edilen binaların enkazından ise binlerce silah ve bu silahlara ait mühimmat çıktı. Enkazın altından çıkan 120 mm top ve doçka namluları başta olmak üzere, binlerce el bombası, gaz maskesi ve füze başlıkları gibi ağır silahlar dikkat çekti. Teröristlerden temizlenen askeri kampta şimdi ÖSO savaşçıları nöbet tutuyor.