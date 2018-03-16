Son dakika: FETÖ'nün kolu kanadı kırılmıştır

Çalışmalarını tamamlayan TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Petek: - "FETÖ'nün kolu kanadı kırılmıştır. Elindeki finans ve insan imkanları önemli ölçüde azaltılmıştır. Elebaşısı, hukuku, demokrasiyi savunduğunu söyleyen ama hiçbir zaman uluslararası anlaşmalara uymayan ABD tarafından ülkemize teslim edilmemektedir". "Şu anda Türkiye'de FETÖ'nün başını kaldıracak hali yoktur. Ülkemize, milletimize karşı yeni bir girişim asla yapamaz" - "Diğer darbe ve darbe girişimlerinden farklı olarak, 15 Temmuz 2016'da yargı demokrasiyi savundu.

FETÖ'NÜN KOLU KANADI KIRILMIŞTIR

AK Parti Burdur Milletvekili ve çalışmalarını tamamlayan TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, FETÖ'nün kolu ve kanadının kırıldığını bildirdi. Petek, darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadelenin yargı tarafından yapıldığını söyledi.

DAHA ÖNCE MEŞRU HÜKÜMETTEN YANA TAVIR ALINMAMIŞTI

Daha önce yaşanan darbe ve girişimlerinde yargının aynı şekilde davranmadığına dikkati çeken Petek, yakın tarihi darbe ve darbe teşebbüsleriyle dolu olan Türkiye'de, yargının her zaman darbecilerin yanında olduğunu savundu.27 Mayıs cuntasına, dönemin bazı üst yargı organı mensupları ve hukukçu akademisyenlerin yol gösterdiğini belirten Petek, "Siz darbe ile devirdiğiniz siyasileri yargılayın, idam edin' telkininde bulunan yargı mensubu ve hukukçu akademisyenler oldu. 12 Eylül 1980'de darbecilere hemen gidip, tabiri caizse elini öpen, teslim olduklarını ifade eden, yanlarında durduklarını söyleyen yine önemli ölçüde yüksek yargı mensupları ve yargıçlar, savcılar olmuştur. 28 Şubat postmodern darbesinde ise darbeciler, yargıçlara, hakimlere, savcılara brifingler vererek, tabir yerindeyse, 'siz anayasayı, kanunları, hukuku bir tarafa bırakın, bizim verdiğimiz tavsiyelere, talimatlara göre hareket edin' demişlerdir. Bunlar çok acıdır." diye konuştu.

"15 TEMMUZ'DA YARGININ ALDIĞI POZİSYON ÖNEMLİYDİ"

15 Temmuz 2016'da yaşanan kanlı darbe girişiminde yargının pozisyonunun çok farklı olduğuna vurgu yapan Petek, şöyle devam etti:

"FETÖ'cü hakim ve savcılar sebebiyle yargı, aracı kılınarak 17-25 Aralık'ta yapılmak istenen darbe girişiminden sonra çok sıkıntılı günler yaşadı. 4 bin 500 hakim ve savcı yargı camiasından uzaklaştırıldı. Ama 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan o talihsiz darbe girişimi gecesi, milletin şahlı direnişi ile darbenin önlendiği gece, yargının aldığı pozisyon önemliydi. Diğer darbe ve darbe girişimlerinden farklı olarak 15 Temmuz 2016'da yargı, demokrasiyi savundu. Yargı, meşru siyasi otoriteden yana, cumhurbaşkanımızdan yana, hukuktan yana tavır aldı. Ve derhal darbeciler hakkında gözaltı kararları verdi."

Başsavcıların verdiği gözaltı kararları ile yargı makamlarının verdiği tutuklama ve yakalama kararları sayesinde 15 Temmuz darbecileri ile mücadelenin 24 saatin içinde çok önemli bir mesafe aldığını dile getiren Petek, onların bu duruşu sayesinde darbe girişiminin daha hızlı bastırıldığını ve darbecilerin yargılanmasına hızlı bir şekilde başlandığının altını çizdi.

"DARBECİLERLE MÜCADELE HUKUK İLKELERİ İÇERİSİNDE YAPILIYOR"

Darbecilerin yargılama sürecinin devam ettiğini anımsatan Petek, 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşların aileleri ve gazilerin yanı sıra bütün Türk milletinin sabırlı olmasını isteyerek, "Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimini hukuk devleti ilkelerine bağlı olarak atlattı ve atlatıyor. Devletimiz hukuk içinde mücadele ediyor. Türkiye'nin yaptığı mücadele demokrasi içindedir, hukuk devleti ilkeleri içinde ve yargı eliyle yapılmaktadır." dedi.

Petek, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'nun tespitlerine göre, girişimin failinin FETÖ olduğunu aktararak, "Darbe girişiminin faili, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'dür. Bunun başı şu an Pensilvanya'da bulunan Fetullah Gülen'dir. 15 Temmuz darbe girişimi, dış kaynaklı, dış güçlerin ülkemizi işgal hareketinin başlangıcı olarak yapılmaya kalkışılmıştır." ifadesini kullandı.

"FETÖ YURT DIŞINDAKİ ÖRGÜTLENMESİNE DEVAM EDİYOR"

"FETÖ ile mücadelede çok önemli bir noktaya gelinmiştir." diyen Petek, "Özellikle fiilen silah kullanan, darbeye kalkışanlar zaten derdest edilmiş, bunlarla ilgili yargılamaların bir kısmı istinaf ya da Yargıtay aşamasında, bir kısmı da devam etmekte. Büyük çoğunluğu da bizim gözlemlerimize göre 2018 yılı içinde sonuçlanabilecek safhaya gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Petek, elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmemesini eleştirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"FETÖ'nün kolu kanadı kırılmış. Elindeki finans ve insan imkanları önemli ölçüde azaltılmıştır. Yakalanıp haklarında hukuki işlem yapılmıştır. Henüz başı ezilememiştir. Başı, hukuku, demokrasiyi savunduğunu söyleyen ama hiçbir zaman uluslararası anlaşmalara uymayan ABD tarafından ülkemize teslim edilmemektedir. Dışarıya kaçan bu terörist elemanları da ne yazık ki, terörle mücadeleyi sözde yapan fiile dökemeyen bazı batılı ülkeler ve ABD ülkemize iade etmemekte direnmektedir. Bu nedenle FETÖ yurt dışındaki örgütlenmesine devam ediyor."

Petek, "(FETÖ ile mücadelede her şey bitmiştir) diyemem. Mücadele devam ediyor. Şu anda Türkiye'de FETÖ'nün başını kaldıracak hali yok. Ülkemize, milletimize karşı yeni bir girişim asla yapamaz." dedi.